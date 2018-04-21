КНДР прекращает ядерные испытания и закрывает полигон
03:37, 21 апреля 2018Мир
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Северная Корея прекратит ядерное испытание в северной части страны, "чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания".
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты / REUTERS
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.
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Об этом со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap.
«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», - говорится в сообщении агентства.
«Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания», – отмечается в заявлении.
Решение, по данным KCNA, было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.
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