КНДР прекращает ядерные испытания и закрывает полигон

03:37, 21 апреля 2018
Мир
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Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты / REUTERS

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Об этом со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», - говорится в сообщении агентства.

«Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания», – отмечается в заявлении.

Решение, по данным KCNA, было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.

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Теги: #КНДР#ядерное оружие