КНДР прекращает ядерные испытания и закрывает полигон

Северная Корея прекратит ядерное испытание в северной части страны, "чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.

Читайте такжеСМИ назвали вероятные места будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Об этом со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», - говорится в сообщении агентства.

«Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания», – отмечается в заявлении.

Решение, по данным KCNA, было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.