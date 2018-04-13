Российскую проститутку Настю Рыбку посадили в тюрьму

11:33, 13 апреля 2018
Мир
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Таиландский суд предъявил обвинения Рыбке и Лесли / instagram.com/nastya_rybka

Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор более пяти человек для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы,  сообщил РИА Новости секретарь суда.

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.

"Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил агентству секретарь суда.

Он также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, суд будет продлевать меру пресечения каждые 12 дней.

Настя Рыбка - звезда таблоидов, которая прославилась скандальными фото и откровениями о сексуальных отношениях с миллиардером Олегом Дерипаской и чиновниками из Кремля. Развлечения и секс на яхте с олигархом и вице-премьером России привели к холодному тюремному полу. Настю Рыбку и ее компанию задержали в Таиланде, посадили в следственный изолятор. Повод - незаконное ведение бизнеса. Настя проводила секс-тренинги на элитных курортах и учила завоевывать сердца и кошельки олигархов.

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Теги: #суд#тюрьма#Настя Рыбка