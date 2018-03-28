Следствие назвало основную версию пожара в Кемерово

Более вероятной считается версия о неисправности системы пожаротушения.

В Следственном комитете РФ назвали версию поджога в торговом центре в Кемерово, в результате чего погибло 64 человека, маловероятной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава СК Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Самая главная задача, которую мы практически выполнили, – это завершение осмотра места происшествия, где имел место очаг пожара», - сказал он.

По его словам, выдвигаются две основные версии - это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия выдвигается лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности. Они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня, добавил Бастрыкин.

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«Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, более перспективная, более важная и более достоверная – это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания», - сказал глава Следственного комитета.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.