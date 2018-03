Оскар-2018: как пройдет юбилейная церемония - красная дорожка, номинанты и дух Вайнштейна (фото, видео)

В Лос-Анджелесе 4 марта раздадут главные кинонаграды мира. Идут последние приготовления к вручению "Оскаров".

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм. В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы Темные времена, Дюнкерк, Прочь, Леди Берд, Призрачная нить, Секретное досье, Форма воды, а также Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.

В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

Ведущие на Оскаре регулярно меняются. Но на 90 церемонии второй год подряд вести торжество выпало комику Джимми Киммелу.

Его шутки и шоу понравились многим. Помните, как комик взял на себя ответственность за оглашение “не того победителя”? Несмотря на это, церемонию 2018 года также проведет он.

Для оформления сцены юбилейного Оскара шестой год подряд был приглашен известный сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy, пишет Architectural Digest.

Оскар 2018: красная дорожка

«Оскар» в этом году проходит под знаком истерии: скандал с Харви Вайнштейном, Врагами народа стали Кевин Спейси, Вуди Аллен, Бретт Ратнер и другие актеры и режиссеры, позволявшие (или якобы позволявшие) себе распускать руки. Как результат - не на что рассчитывать фильмам, спродюсированным Вайнштейном. Перед Оскаром Вайнштейну даже установили памятник.

Традиционно помимо официальной части церемонии, в рамках Оскара 2018 состоится фееричное дефиле мировых звезд по красной дорожку у театра Долби.

Накрыть Голливудский бульвар красной дорожкой – задание не из легких. Ежегодно команда из лучших специалистов Лос-Анджелеса, в которой насчитывается более 20 человек, всего за несколько суток должна расстелить две тысячи квадратных метров покрытия. При этом, им необходимо не только перенести и разложить огромные рулоны, общий вес которых составляет около 5 тонн, но и замаскировать каждый стык.

В случае, если красная дорожка будет расстелена не равномерно, есть риск того, что во время фееричного действа кто-то из звездных гостей упадет на глазах у миллионов зрителей.

В целом, больше всего номинаций досталось следующим картинам: Форма воды режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, Дюнкерк Кристофера Нолана - 8 номинаций, фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури режиссера Мартина Макдонаха - 7 номинаций.

"Зови меня своим именем"

Режиссером картины выступил Лука Гуаданьино. В киноленте рассказывается об отношениях 17-летнего итальянца Элио и ассистента его отца Оливере, который является молодым американским ученым. Действия в Италии, в 1983 году. Актерский состав: Эрми Хаммер, Тимоти Чаламет, Майкл Сталберг, Амира Казар, Эстер Гаррель. ФИльм признан лучшей кинокартиной 2017 года.

"Темные времена"

Это история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. От режиссера Джо Райта. Звездный актерский состав: Гэри Олдмен, который сыграл самого Черчилля перевоплотился на все 10 баллов. Кстати, он номинирован также на лучшую мужскую роль. Кроме Олдмена в фильме также сыграли Лили Джеймс, Кристин Скотт Томас, Бен Мендельсон, Кинг Джордж, Стивен Диллэйн.

"Дюнкерк"

Кинокартина Кристофера Нолана - история спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Несравненные спецэффекты и графика. Актерский состав: Гарри Стайлс, Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана и другие. Фильм получил премию выбор критиков в номинации "Лучший монтаж".

"Прочь"

Триллер от Джордана Пила. Молодой фотограф из Нью-Йорка знакомится с родителями девушки, семья которой принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь. Тайные обряды, переселение душ, гипноз – все это заставляет "прилипнуть" к экрану. Хотя, сюжет напоминает еще один триллер "Ключ от всех дверей", где также ищут жертв помоложе для переселения душ. Актерский состав: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Брэдли Уитфорд, Кэтрин Кинер, Калеб Лэндри Джонс. Лента получила множество наград, в том числе и кинопремию "Выбор критиков" в номинации "Лучший научно-фантастический фильм/фильм ужасов".

"Леди Берд"

Режиссер фильма Грета Гервиг. Фильм повествует об ученице старших классов, пытающейся перебраться в Нью-Йорк с помощью своего приемного брата. Актеры: Сирша Ронан, Лукас Хеджес, Тимоти Чаламет, Лори Меткалф, Одейя Раш. Картина получила множество премий, в том числе, премию "Золотой глобус" за лучший фильм и за лучшую женскую роль, а также признана кинокритиками.

"Призрачная нить"

В режиссерской кресле - Пол Томас Андерсон. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой. Актеры: Дэниел Дэй‑Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс, Камилла Разерфорд. Лента признана американскими кинокритиками.

"Секретное досье"

Фильм режиссера Стивена Спилберга. Отважные журналисты The New York Times и The Washington Post опубликовали секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. Актеры: Том Хэнкс, Мерил Стрип, Элисон Бри, Сара Полсон, Боб Оденкирк. Фильм получил награду Национального совета кинокритиков США в номинации "Лучший фильм".

"Форма воды"

Режиссер - Гильермо дель Торо. Как и все его фильмы – этот с невоображаемо закрученным сюжетом. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории, где изучают человека-амфибию. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Актерский состав: Салли Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шэннон, Октавия Спенсер, Майкл Сталберг. Картина получила много наград, в том числе "Золотой глобус" и "Золтой лев".

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

В режиссерском кресле - Мартин Макдонах. После убийства дочери Милдред Хейс преступники не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. Актеры: Фрэнсис Макдормэнд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Питер Динклэйдж, Эбби Корниш. Картина получила "Золотой глобус" за лучший фильм-драму.

Ранее влиятельное издание Vanity Fair опубликовало возможного победителя в номинации "Оскар" этого года.

По мнению экспертов журнала, лучшей актрисой прошлого года назовут Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", лучшим актером – Гэри Олдмена ("Темные времена"). Лучшим режиссером, по мнению журнала, назовут Гильермо дель Торо с его фильмом "Форма воды".

Киноэксперты также уверены, что мультик "Коко" завоюет статуэтку в своей номинации, а лучшим фильмом, довольно неожиданно, назвали триллер "Прочь", пишет.

Отметим, что за несколько дней до церемонии ставки букмекеров из William Hill дают коэффициент 1,8 на "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", в то время как у еще совсем недавно лидера букмекеров "Формы воды" – 2,62.

В тройке лидеров также держится лента Греты Гервиг "Леди Берд" – 10,0. Меньше всего шансов у фильмов "Призрачная нить" и "Темные времена". Специалисты уверены, что изменений букмекерская таблица не претерпит. Аналогично оценивают шансы на победу в Pari Match.

Пятеро режиссеров претендуют получить статуэтку в номинации "Лучший режиссер". Самые большие шансы выиграть у Гильермо дель Торо за работу над фильмом о человеке-амфибии. На его победу ставят во всех букмекерских конторах мира. А вот шансы Кристофера Нолана получить "Оскар" за военную драму "Дюнкерк" оценивают низко.

Победу в номинации "Лучший актер" может получить Гэри Олдмен ("Темные времена"). Специалисты настолько уверены в его победе, что ставки котируются практически на единице. И William Hill, и Pari Match ставят на Олдмена – 1,03 или 1,04. Ближе к исполнителю роли Черчилля в исполнении Олдмена подобрались только Дэниэл Калуя и Тимоти Чаламет – 17,0.