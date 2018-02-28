Путин потребовал от полиции бороться с «экстремистами», которые организуют несанкционированные акции

По словам президента РФ, любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, – это серьёзная угроза и прямая обязанность МВД РФ оперативно её нейтрализовать.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от полиции бороться с «экстремистами», которые через социальные сети «организуют несанкционированные публичные акции» и вовлекают молодежь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на расширенном заседании МВД России.

Он заявил, что среди приоритетных задач органов внутренних дел – противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5%.

«Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодёжь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов», - добавил он.

По его словам, любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, – это серьёзная угроза и прямая обязанность МВД РФ оперативно её нейтрализовать.

При этом Путин заметил, что серьёзной угрозой для государства и общества остаётся незаконный оборот наркотиков.

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«Количество таких преступлений, хотя и незначительно, но продолжает расти», - сказал он.

По его словам, «надо повышать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, укреплять сотрудничество с партнёрами из тех стран, откуда идут основные потоки наркотиков».

Путин добавил, что в РФ снизился практически до 43% уровень раскрываемости преступлений.

«Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере. Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел», - сказал Путин.