Путин приказал ввести «гуманитарную паузу» в боях в сирийской Восточной Гуте - СМИ

Совет Безопасности ООН призвал к 30-дневному прекращению огня в субботу, 24 февраля.

Президент России Владимир Путин приказал устроить дневную «гуманитарную паузу» в боях в Восточной Гуте в Сирии.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Сирийское правительство, поддерживаемое российскими военными, в течение недели осуществляет бомбардировки удерживаемых повстанцами районов. По данным мониторинговых групп, это привело к более 540 смертей.

Совет Безопасности ООН призвал к 30-дневному прекращению огня в субботу, 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в городе Аль-Шифонья в Восточной Гуте, которая уже почти неделю подвергается регулярных авиаударов со стороны сирийского режима, осуществили газовую атаку. В результате этого один ребенок погиб и пострадали двое волонтеров Сирийской Гражданской Обороны.

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Атака произошла менее чем за сутки после того, как ООН приняла резолюцию о 30-дневном прекращении огня в Сирии.

За пять дней бомбардировок правительственных войск в районе Восточной Гуты погибли более 500 человек, еще 2 тысячи — ранены.

Этот регион — один из последних в Сирии, который остается под контролем оппозиции, поддерживаемой США. Район четыре года находится в осаде сирийской армии и союзников Асада, среди которых — Россия.

Восточная Гута — одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции при участии России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года. Он находится под контролем оппозиционных группировок. Там проживает более 400 тысяч людей.

С конца февраля район ежедневно испытывает сильных бомбардировок.