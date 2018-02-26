Путин приказал ввести «гуманитарную паузу» в боях в сирийской Восточной Гуте - СМИ
Президент России Владимир Путин приказал устроить дневную «гуманитарную паузу» в боях в Восточной Гуте в Сирии.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.
Сирийское правительство, поддерживаемое российскими военными, в течение недели осуществляет бомбардировки удерживаемых повстанцами районов. По данным мониторинговых групп, это привело к более 540 смертей.
Совет Безопасности ООН призвал к 30-дневному прекращению огня в субботу, 24 февраля.
Ранее сообщалось, что в городе Аль-Шифонья в Восточной Гуте, которая уже почти неделю подвергается регулярных авиаударов со стороны сирийского режима, осуществили газовую атаку. В результате этого один ребенок погиб и пострадали двое волонтеров Сирийской Гражданской Обороны.
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Атака произошла менее чем за сутки после того, как ООН приняла резолюцию о 30-дневном прекращении огня в Сирии.
За пять дней бомбардировок правительственных войск в районе Восточной Гуты погибли более 500 человек, еще 2 тысячи — ранены.
Этот регион — один из последних в Сирии, который остается под контролем оппозиции, поддерживаемой США. Район четыре года находится в осаде сирийской армии и союзников Асада, среди которых — Россия.
Восточная Гута — одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции при участии России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года. Он находится под контролем оппозиционных группировок. Там проживает более 400 тысяч людей.
С конца февраля район ежедневно испытывает сильных бомбардировок.