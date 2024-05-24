Туда вошли танки, боеприпасы, РСЗО, БПЛА, оружие, патроны и техника.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, Германия, в частности, вместе с Данией предоставит 10 основных боевых танков Leopard 1 A5. Также туда вошло:

3 РСЗО HIMARS;

20 снарядов для Leopard 2, MARDER и DACHS;

8 500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведронов RQ-35 HEIDRUN;

1 мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

1 бронированная инженерная машина DACHS;

1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

4 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

2 противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Как отмечается, Берлин оказывает поддержку Киеву с помощью поставок федеральных войск и промышленных товаров, которые финансируются из федеральных фондов.

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Война в Украине - помощь Германии

В конце апреля УНИАН сообщал, что Германия передала Украине новую партию военной помощи. Туда вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм.

9 мая стало известно, Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине.

Politico писал, что Украина и Германия решили запустить несколько совместных проектов в сфере военного производства.

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