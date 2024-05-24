Германия объявила о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины.
Как сообщает пресс-служба правительства, Германия, в частности, вместе с Данией предоставит 10 основных боевых танков Leopard 1 A5. Также туда вошло:
- 3 РСЗО HIMARS;
- 20 снарядов для Leopard 2, MARDER и DACHS;
- 8 500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 34 разведронов RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- 1 бронированная инженерная машина DACHS;
- 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 4 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- 2 противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Как отмечается, Берлин оказывает поддержку Киеву с помощью поставок федеральных войск и промышленных товаров, которые финансируются из федеральных фондов.
Война в Украине - помощь Германии
В конце апреля УНИАН сообщал, что Германия передала Украине новую партию военной помощи. Туда вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм.
9 мая стало известно, Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине.
Politico писал, что Украина и Германия решили запустить несколько совместных проектов в сфере военного производства.