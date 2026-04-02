Беспилотная система TigerShark совершила первый успешный полет: что это означает для Украины

"Акула" развивает скорость до 750 км/ч и поражает цели на расстоянии более 1000 км.

Беспилотная ударная система TigerShark ("тигровая акула"), представляющая собой крылатую ракету и потенциально способная появиться в Украине, совершила первый полет, пишет Defence Express.

Разработкой занимается британская компания MGI Engineering в сотрудничестве с Auterion. Обе структуры ранее заявляли о сотрудничестве с Украиной. Как подчеркнули в MGI Engineering, этот полет стал первым успешным за более чем десятилетие испытаний новой системы такого класса.

Генеральный директор компании Майк Гаскойн заявил, что совместный проект с Auterion должен отвечать современным вызовам и даже опережать их, сочетая скорость, гибкость и ориентацию на практическое применение.

В самой MGI Engineering позиционируют TigerShark как "беспилотную ударную платформу" нового поколения. В то же время по характеристикам она фактически соответствует классической крылатой ракете. Речь идет об относительно недорогом решении, средство способно развивать скорость до 750 км/ч, поражать цели на расстоянии более 1000 км и нести боевую часть массой до 300 кг.

Отдельно привлекает внимание аналитиков заявленная стоимость – около $549 тыс. Для сравнения, современные компактные крылатые ракеты нового класса, такие как Barracuda, могут стоить столько же, однако имеют значительно меньшую дальность и боевую часть, измеряемую десятками килограммов.

Известно также, что TigerShark использует полетный контроллер Skynode-N от Auterion. Продукция этой компании уже поставляется в Украину – в частности, система машинного зрения Skynode S, которая применяется на дронах и показала эффективность в боевых условиях.

Кроме того, ранее сообщалось, что MGI Engineering планирует передать Украине дроны SkyShark и даже рассматривает возможность их локализации. Этот беспилотник относится к классу middle-strike, имеет дальность до 250 км, боевую часть до 20 кг и способен разгоняться до 450 км/ч благодаря двум миниатюрным реактивным двигателям.

Пока неизвестно, получила ли Украина эти системы. Впрочем, не исключено, что разработчик может испытать и TigerShark в реальных боевых условиях. Для Украины это означало бы расширение арсенала средств поражения, которые могут применяться против РФ, предполагает Defence Express.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что британская компания MGI Engineering передаст Украине новые ударные дроны SkyShark. Разработчики уверяли, что эти беспилотники сочетают в себе технологии " Формулы-1" и доступную цену. Также говорилось, что MGI Engineering разрабатывает более тяжелый ударный дрон дальнего радиуса действия TigerShark, который призван заполнить пробел между небольшими FPV-дронами и дорогими крылатыми ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: