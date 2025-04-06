Су-47 значительно повлиял на создание двух самых современных истребителей в России.

Экспериментальный российский истребитель Су-47 имел уникальные крылья, которые имели стреловидные оперения, благодаря чему повышалась маневренность с помощью поддержки воздушного потока во время крутых подъемов. Несмотря на то, что сам Су-47 служил недолго, технология и аэродинамические уроки, которые он ввел, существенно повлияли на современные истребители РФ, среди которых Су-35 и Су-57 четвертого и пятого поколений. Об этом пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Крис Осборн для 19FortyFive.

По словам эксперта, Су-47 показал превосходную маневренность и скоростные характеристики, достигнув скорости 2,2 Маха и оставшись маневренным на дозвуковых скоростях.

Как экспериментальный самолет сформировал Су-35 и Су-57?

Как отметил Осборн, Су-47 был недолговечным самолетом, однако его инновации способствовали развитию двух самых современных истребителей страны, а именно Су-35 и Су-57.

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"Су-47 появился в конце 90-х годов как опытно-конструкторский проект с уникальным крылом "стреловидной формы", предназначенным для повышения маневренности. "Стреловидное" крыло выглядит совсем иначе, поскольку оно представляет собой наклоненное вперед двойное крыло, которое, согласно научным исследованиям, увеличивает "маневренность", поскольку поддерживает воздушный поток над поверхностью самолета во время крутого набора высоты", - объяснил экс-консультант Пентагона.

Преимущества Су-47

В журнале BBC "Science Focus" описали преимущества маневренности, которые связаны со "стреловидными" крыльями:

"Стреловидные крылья делают самолет более тяжелым в управлении, но их преимущества в основном заключаются в маневренности. Они поддерживают воздушный поток над своей поверхностью при больших углах набора высоты, чем обычные самолеты, а это означает, что нос может быть направлен выше, без того, чтобы самолет попал в опасный штопор".

В то же время эксперт считает, что такая конфигурация является противоречивой, ведь ни один из двух передовых самолетов, на создание которых приписывают влияние Су-47, не имеет похожей конфигурации.

"Как Су-35, так и Су-57 имеют стандартные истребительные крылья с наклоном назад. Это обстоятельство ставит вопрос о том, какие уроки мог усвоить Су-47. Некоторые детали, вероятно, связаны с передовыми аэродинамическими концепциями и инженерией следующего поколения. Тем не менее, полученные уроки способствовали улучшению характеристик двух самых современных российских самолетов", - добавил Осборн.

Отношение тяги к весу

Экс-консультант Пентагона подчеркнул, что влияние испытательного самолета Су-47 на последующие российские самолеты сложно полностью определить. Но такое влияние все же является значительным из-за улучшенных летно-технических характеристик Су-35 и Су-57.

"Будучи модернизированным или следующим поколением скоростного Су-27, Су-35 способен конкурировать с F-22 по скорости и соотношению тяги к весу", - заверил эксперт.

В свою очередь в издании World Defense отмечают, что Су-35 имеет самое высокое в мире соотношение тяги к весу, если не учитывать F-22.

"Соотношение тяги к весу Су-35 составляет 1,30, а у F-22 с круглыми соплами - 1,37, что делает Су-35 одной из лучших платформ для ведения воздушных боев в мире. Зафиксированная скорость Су-35 позволяет предположить, что недолговечный экспериментальный самолет Су-47 и технологии, которые он внедрил, стали основой для разработки Су-35", - объяснил Осборн.

Другие материалы о российских самолетах

Ранее аналитик объяснил, что не так с российскими модернизированными Ту-160М. По его словам, такой самолет был возвращен на вооружение, поскольку существует проблема в российских ударах на большие расстояния, особенно это касается в Украине.

В то же время эксперт заявил, что Россия совершила большую ошибку, когда продала Китаю истребители Су-35. Он отметил, что проблема в том, что Китай может украсть, купить или скопировать чье-то изобретение и использовать его в собственных целях.

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