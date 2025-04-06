Карина Бовсуновская

Эксперт отметил, что Россия планирует закупить до 50 самолетов Ту-160М и модернизировать 16 старых моделей.

Воздушно-космические силы России возобновили производство бомбардировщиков Ту-160М "Блэкджек" 1980-х годов. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности издания 19fortyfive, а также ворент-офицер американского спецназа Стив Балестриери.

По словам эксперта, сейчас россияне модернизируют самолеты, устанавливая на них новые, лучшие двигатели, модернизированную авионику, обновленное бортовое радиооборудование и новую систему управления. Кроме того, этот самолет оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы.

Почему РФ тратит средства на покупку старых образцов?

Балестриери напомнил, что когда-то Ту-160 был мощным бомбардировщиком, ведь мог летать со скоростью 2+ Маха, доставлять большую полезную нагрузку обычных бомб и запускать большое количество ядерных крылатых ракет по США (что было его основной задачей).

Видео дня

"Однако, как и американский бомбардировщик B-52, который намного старше, "Блэкджек" должен действовать в условиях, когда Россия имеет преимущество в воздухе.Но они строят их сейчас из-за новейшего российского бомбардировщика, стелс-бомбардировщика ПАК ДА, "Посланника", который еще далек от готовности, или просто еще одного путинского чудо-оружия, которое никогда не будет построено", - считает обозреватель.

По словам эксперта, бомбардировщик "Блэкджек" был возвращен на вооружение, ведь существует проблема в российских ударах на большие расстояния, особенно это касается в Украине.

"Восстановление производства Ту-160 было непростой задачей для всех предприятий Ростеха. Конструкторская документация была полностью оцифрована в самые сжатые сроки. Была восстановлена технология вакуумной сварки титановых деталей, возобновлено производство агрегатов планера. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что преуспели во всех отношениях", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемисов.

Что об этом говорят российские эксперты?

Андрей Горбачевский, который 20 лет работал в сфере авиационных систем, написал статью в 2018 году, в которой выступил против возвращения Ту-160 к производству.

Реклама

"Это его мнение, но кое-кто в России не должен быть уверенным в возможностях этого самолета. Действительно ли Россия может позволить себе строить, обслуживать и поставлять Ту-160М, учитывая состояние ее экономики сейчас? Эти расходы действительно не были учтены", - высказался Балестриери.

Производство Ту-160 и модернизация существующих самолетов

По словам эксперта, Россия намерена закупить до 50 самолетов Ту-160М и модернизировать 16 старых моделей, которые до сих пор находятся в пользовании. Несмотря на то, что внешне они имеют такой же вид, планер самолета был значительно модернизирован. Таким образом РФ планирует строить по два самолета в год.

"И хотя многие насмехаются над идеей возобновления производства старого планера, такого как Backfire, этот самолет был одним из ярких пятен для российских военных во время мясорубки войны, в которой они участвуют. Ту-160 могут доставлять боеприпасы далеко от систем противовоздушной обороны Украины. Каждый бомбардировщик может нести до шести наземных крылатых ракет Х-55СМ, каждая из которых способна нести ядерную или обычную боеголовку", - пояснил обозреватель.

Другие интересные материалы о российских самолетах

Ранее эксперт объяснил, почему Россия совершила большую ошибку, когда продала Китаю истребители Су-35. По его словам, Китай может украсть, купить или скопировать чье-то изобретение и использовать его в собственных целях, поэтому это и опасно для РФ.

В то же время бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак заявил, что у России нет технологий для возобновления производства Ту-22М3. Он заверил, что таких самолетов становиться больше точно не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: