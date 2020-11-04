Американская армия уже заключила контракт с компанией BAE Systems.

США занялись разработкой системы MUM-T, которая позволит пилотируемым вертолетам взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами.

Читайте такжеПентагон начал работу над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетовНа данный момент американская армия уже заключила соответствующий контракт с компанией BAE Systems. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что такая система будет устанавливаться на винтокрылые летательные аппараты, которые еще в стадии разработки.

«Концепция MUM-T относительно вертолетной техники предполагает, что экипажи пилотируемых вертолетов смогут в полете управлять беспилотными летательными аппаратами. При этом речь идет не только об обмене разведывательными данными, но и о контроле над аппаратом на всех этапах полета, включая взлет и посадку», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что MUM-T предполагает, что беспилотники смогут действовать в полностью автоматическом режиме, выполняя определенные задачи в паре с пилотируемым вертолетом.

Стоимость контракта составляет 9 миллионов долларов. Компания BAE Systems должна разработать интерфейс «человек – машина», систему управления беспилотными аппаратами и систему управления данными.

Все работы будут проводиться на предприятиях BAE Systems в Массачусетсе и Калифорнии. Другие подробности проекта не раскрываются.

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Автор: УНИАН