Данные самолеты могли бы дать украинским военным мощное преимущество, уверен Брент Иствуд.

Американские штурмовики A-10 Warthog могут помочь Украине победить РФ, нанося мощные удары по российским танкам и системам ПВО. Такое мнение высказал бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

По его словам, для ВВС США данный самолет устарел, а "интригующая идея" передать списанные A-10 Warthog Thunderbolt II Украине для использования против российских войск "может отлично подойти".

"A-10 могли бы летать с беспилотниками, чтобы атаковать российские танки и боевые машины пехоты. A-10 также мог бы уничтожать вражеские ПВО и артиллерийские установки", - отметил Иствуд.

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При этом эксперт добавил, что украинским пилотам придется усердно тренироваться, чтобы летать на A-10, но подготовка летчиков к полетам на Warthog не является невозможной. Как и в случае с F-16, потребуется несколько месяцев, чтобы обучить пилотов и наземный персонал использованию A-10, добавил автор:

"К тому времени, как летчики и специалисты по обслуживанию будут готовы, война может закончиться. Но A-10 все равно даст украинским военным преимущество в случае нарушения прекращения огня и возобновления боевых действий".

Также, как предупредил Иствуд, поскольку самолету 45 лет, ему нужна полная схема технического обслуживания и ремонта, он также зависит от запасных частей, которые не будут легкодоступны.

"Владимир Путин будет возмущен появлением A-10 на театре военных действий, и это может привести к эскалации конфликта. Тем не менее, танки Путина будут уничтожены в большом количестве, а его войскам придется бежать с оборонительных позиций, если мощные A-10 атакуют российские цели", - выразил уверенность эксперт.

По его мнению, вместе с украинскими F-16 самолеты А-10 могли бы вывести из строя вражеские системы ПВО, и это могло бы стать тактическим способом решения проблем выживаемости.

"A-10 Warthog может помочь Украине победить Россию. Пришло время для Украины решительно выиграть эту войну. A-10 Warthog может склонить чашу весов в этой кровавой бане тупика. Любой тип самолета, который мог бы обеспечить такую ​​огневую мощь, был бы желанным на поле боя… Время уходит, и Украине нужно набрать больше боевой мощи, чтобы склонить чашу весов. А-10 может дать большой толчок в нужное время", - констатировал Иствуд.

Штурмовики A-10 для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы США решили избавиться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II и могли бы передать эти самолеты Украине.

Но, как заявил министр Воздушных сил США Франк Кенделл, Украина "не проявила особого интереса. Такой точки зрения не разделяли даже в самих Соединенных Штатах.

"Я не поддерживаю идею о том, что они (штурмовики A-10) не будут эффективными на поле боя в Украине, потому что этот самолет был буквально создан для уничтожения советской и российской бронетехники. Да, он немного устарел, но и ATACMS, и HIMARS также", - заявлял старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи.

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