ВСУ РФ используют грузовики производства Минского автомобильного завода.

Российские оккупанты используют на войне в Украине грузовики производства Минского автомобильного завода. Соответствующие фото в соцсети обнародовал пользователь Егор Летов.

Отмечается, что грузовики, среди которых был белорусский МАЗ-5316, были замечены на Луганщине, между Луганском и Станицей.

В то же время "Милитарный" отмечает, что этот грузовик закрыт антидроновим "мангалом" в верхней проекции по всей длине кабины. При этом "мангал" и кузов прикрывает маскировочная сетка.

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"Этот грузовик не захвачен у Сил обороны Украины. Украинские "МАЗы", которые выпускались под названием "Богдан" имеют другой знак", - пишет издание.

СМИ напоминает, что после распада Советского Союза Российская Федерация отказалась от продукции Минского автомобильного завода в пользу своих производителей.

"Единственная платформа, которую используют в российской армии белорусского производства, - это изделия Минского завода колесных тягачей и МЗКТ-7930 - является платформой к таким изделиям как ОТРК "Искандер. Можно предположить, что потребность в закупке грузовиков белорусского производства возникла на фоне больших потерь российских "УРАЛов" и "КАМАЗов", - пишет СМИ.

Издание предполагает, что местные производители не могут закрыть потребности российских войск, поэтому Россия вынуждена закупать грузовики белорусского производства. Таким образом, грузовики "МАЗ" могут стать временным решением для оперативного обеспечения потребностей российской армии.

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Удары по Львову "Кинжалом" осуществлялись через Беларусь. Об этом заявил руководитель организации "ByPol", объединяющей бывших белорусских силовиков, Александр Азаров.

По его словам, министерство обороны Беларуси было предупреждено о пролете "Кинжала", чтобы его не сбивать.

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