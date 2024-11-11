Кровавые российские штурмы в Курске оставили по меньшей мере три кладбища для машин БТР-82 и их пассажиров

В Курской области РФ три мощные бригады ВСУ ведут плотный бой с морпехами противника и северокорейскими солдатами, которые нападают с двух направлений.

Forbes назвало это "апокалиптической битвой", которая стоит противнику ВСУ десятков единиц техники и сотен жизней.

"Это не значит, что россияне не победят. Кремль создал кадровую машину для перекачки новых войск в бой. Конечно, машина не может работать вечно. Но нет никаких признаков того, что в ближайшее время закончится сырье", - отмечает издание.

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В Украинском центре оборонных стратегий заявили, что россияне перегруппировались на этом участке фронта. Как отмечается, российское руководство хочет вернуть захваченную территорию области и готово заплатить за это тысячами жизней. Подгонять Кремль может и победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь он обещал прекратить войну в Украине на инаугурации в январе. Заморозка по текущей линии фронта означало бы для обеих сторон потерю их территории.

Сейчас ведется противостояние между россиянами на колесных бронетранспортерах БТР-82 и ВСУ - 95-я десантно-штурмовая бригада, 47-я механизированная бригада с танками М-1 и боевыми машинами М-2 от США, а также недавно реорганизованная 17 тяжелая механизированная бригада. Эти бойцы Сил обороны взрывают российскую технику едва ли не с той же скоростью, с которой она попадает на фронт.

В селе Погребки уже образовались по меньшей мере три кладбища БТРов с большим количеством мертвых оккупантов. Несмотря на это, некоторым машинам все же удалось пройти через украинские мины, дроны, ракеты и артиллерию. Это позволило противнику подвинуть позиции ВСУ.

Помогают россиянам не только северокорейцы. Учебная база в оккупированном Крыму также направляет "наемников из африканских стран и Кубы" в 810-ю бригаду морской пехоты.

Война в Украине - бои в Курской области

Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает на Курскую область едва ли не лучшие свои подразделения. По его словам, противник пытается как можно быстрее вытеснить Силы обороны с территории региона.

Forbes писал, что россияне пошли в наступление на Курщине из-за "мирного плана" Трампа.

На фоне этого беженцы из города Суджа вышли на митинг в Курске и требовали эвакуировать местных жителей, которые там остались.

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