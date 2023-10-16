Как оказалось, бортовая система активной защиты Trophy не способна защитить "Меркаву" от дронов.

Пока израильская армия готовится к проведению наземной операции в Секторе Газа, "лучшие в мире" израильские танки Merkava Mk.4 спешно оборудуют противодроновыми "мангалами". Эти причудливые конструкции на бронетехнике получили широкое распространение во время войны в Украине, причем в обеих армиях.

Соответствующие снимки, на которых хорошо видны характерные "мангалы" над башней израильских танков, сейчас активно распространаются в сети. Как известно, эта конструкция должна защитить уязвимые места бронетехники от ударов беспилотников-камикадзе и сброшенных на крышу гранат, что будет особенно актуально при использовании танков в плотной городской застройке.

Стоит отметить, что подобные конструкции израильская армия использовала и раньше. Но крайне эпизодично и в первую очередь для защиты от бутылок с зажигательной смесью. До сих пор считалось, что защиту от ракет и дронов танкам Merkava обеспечивает система активной защиты Trophy.

Однако во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября по крайней мере один такой танк был уничтожен с помощью дрона, который сбросил гранату на башню. Система Trophy не сработала, ведь она защищает танк по периметру, а в верхней полусфере имеет "слепую зону".

Израиль готовится к вторжению в Газу - последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным в плену у ХАМАС находятся почти 200 человек. Подавляющее большинство из них - пожилые люди, женщины и дети. Израильские военные говорят, что у них есть некоторая информация о местонахождении заложников.

Также мы рассказывали, что боевики ХАМАС намеренно запускают свои самодельные ракеты с территории школ, там же размещают склады с ракетами. Бевики так поступают умышленно, чтобы затруднить для Израиля нанесение ответных ударов по местам пусков.

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