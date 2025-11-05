Хотя Украина продолжит просить у США ракеты "Томагавк", ее европейским союзникам стоит рассмотреть лучшие альтернативы.

Учитывая, что расширение производства ракет в Украине остается главным стратегическим приоритетом, это может быть также и более выгодным вариантом.

В любом случае, поставки "Томагавков" Украине не решат судьбу войны, пишет Cepa.org. Издание отметило, что гораздо важнее то, чтобы европейские партнеры продолжали инвестировать значительные средства непосредственно в ракетный сектор Украины.

Видео дня

В материале говорится, что в руках украинских военных эти американские ракеты, несомненно, нанесли бы ущерб российским силам и инфраструктуре. То, что президент США Дональд Трамп отказался предоставлять "Томагавки" разочаровало украинскую власть, которая делала серьезную ставку на это вооружение в рамках кампании дальнобойных ударов по РФ.

"Но это может быть хорошей новостью для Украины в среднесрочной перспективе", - предположило издание.

Журналисты отметили, что за последние два года Украина развила впечатляющую собственную ракетную промышленность и стала значительно менее зависимой от западных партнеров. Тем не менее, она продолжает сталкиваться с трудностями в наращивании производства тяжелых ракет. Это демонстрирует необходимость промышленных инвестиций.

Ближайшим эквивалентом "Томагавков" в арсенале Украины является крылатая ракета "Фламинго", которая имеет дальность 3000 км и боеголовку весом 1150 кг.

Издание отметило, что Украина реализует стратегию нарушения цепей поставок, ударив ракетами Storm Shadow по Брянскому химическому заводу.

"Ключевой вопрос заключается в том, необходим ли Tomahawk для этих миссий, или украинские ракеты, или британско-французские системы, такие как Storm Shadow - могут выполнять их так же эффективно, если не эффективнее", - написало издание.

В любом случае, как подчеркнули журналисты, на фоне сокращения военной помощи США Украине, за которую бы европейцы должны были заплатить $125-$200 млн, лучше было бы направить эти деньги непосредственно в ракетную промышленность Украины.

"Томагавки" для Украины

Ранее экс-замглавы СБУ Виктор Ягун высказывал мнение, что появление ракет Tomahawk в ВСУ стало бы маркером интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО.

Трамп ранее отказал Украине в передаче этих ракет. Тогда он отмечал, что не собирается передавать Украине это оружие, но не исключил, может изменить свое решение в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: