Ожидается, что 20 января на заседании "Рамштайн" официально будет объявлено о передаче данного оружия для ВСУ.

Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).

Как пишет Politico, танки Abrams США пока не планируют передавать для ВСУ.

Ожидается, что 20 января на заседании "Рамштайн" официально будет объявлено о передаче данного оружия для ВСУ. В Белом доме были бы рады передать Киеву танки Abrams, однако есть определенные препятствия с обслуживанием этой техники. Одновременно США категорически поддерживают решение союзников поставлять танки Украине.

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Зато в пакет помощи войдут ракеты GLSDB для М142 HIMARS с дальностью поражения свыше 150 километров. Также в пакете будут артиллерийские боеприпасы и машины Stryker.

Военная помощь США Украине: последние новости

Ранее Вашингтон объявил о передаче Украине БМП Bradley.

Украинские военные прибыли на базу Вооруженных сил США в штате Оклахома, где будут проходить учения по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

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