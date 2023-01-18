Официальные лица США обсуждают со своими украинскими коллегами использование американского оружия для нацеливания на Крымский мост.

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма. Хотя официально США придерживаются "жесткой линии" и отказались предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным базам российских войск в Крыму, теперь эта позиция начинает смягчаться.

Несколько американских чиновников на условиях анонимности рассказали изданию The New York Times, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Украине могут понадобиться силы, чтобы нанести удар по оккупантам в Крыму, даже если этот шаг увеличит риск эскалации.

"Смена позиции произошла, поскольку администрация Байдена поверила, что если украинская армия сможет показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это усилит позиции Киева на предстоящих переговорах. Кроме того, по словам официальных лиц США и экспертов, опасения относительно того, что Кремль ответит с применением тактического ядерного оружия, погасли, хотя они предупредили, что риск остается", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что новая позиция в отношении Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, показывает, насколько далеко продвинулись чиновники администрации Байдена от начала войны РФ против Украины, когда они остерегались даже публично признавать, что Соединенные Штаты передают украинским войскам зенитные ракеты Stinger. В ходе войны Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постепенно переходили от поставок Javelin и Stinger к передовым ракетным системам, системам ПВО Patriot, боевым бронированным машинам и даже некоторым западным танкам.

Журналисты издания пишут, что американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами использование американского оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нацелиться на Крымский мост.

"Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые Киеву понадобятся для атаки на российские объекты на полуострове", – отметило NYT.

Несмотря на предоставление дополнительного вооружения, администрация Байдена не считает, что Украина может захватить Крым военным путем. Кроме того, все еще существуют опасения, что такой шаг может спровоцировать российского диктатора Путина ответить эскалацией. Однако, как говорят официальные лица, Россия должна верить, что Крым находится под угрозой, как фактор укрепления позиции Украины в любых будущих переговорах.

Американские чиновники считают, что продемонстрировав способность наносить удары по Крыму, Украина могла бы показать, что российский контроль над полуостровом не установлен. Кроме того, администрация Байдена все больше считает, что удары по тыловым линиям России, которые выходят из Крыма, могут серьезно повредить способности Кремля продвигать свои линии фронта дальше.

"Без Крыма все развалится", – подчеркнула топ-чиновница Пентагона по вопросам Украины во времена президентства Обамы Эвелин Фаркас.

Деоккупация Крыма

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия уже готова бежать из оккупированного Крыма. Он предположил, что после того как Крым перейдет под тотальный огневой контроль Украины, оккупанты начнут бежать с полуострова.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что места базирования оккупантов на южном направлении значительно повреждены, поэтому россияне стараются отодвинуться как можно дальше от фронта. Это касается и тех захватчиков, которые засели в Крыму и начали активно укреплять свою оборону. Они готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк отметил, что Россия передислоцирует на север Крыма новые воинские подразделения для удержания оккупированных территорий. Враги сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: