Тренировочные пуски состоялись у берегов Сирии.

На днях россияне провели тренировочные пуски ракеты "Циркон" во время учений российского флота у побережья Сирии. Впервые эти пуски были показаны вблизи, что дало военным экспертам немного важной информации, пишет Defense Express.

Аналитики акцентируют внимание на том, что "Цирконы" запускались с фрегатов проекта 22350. Ранее россияне сообщали, что модернизировали под эту ракету два корабля этого проекта. Характер модернизации Россия официально не раскрывала, но эксперты считают, что она касалась установки вертикальных пусковых установок.

"Эти все детали имеют значение, потому что наглядно показывают, что в составе российского флота количество надводных носителей "Цирконов" ограничено, и эту гиперзвуковую ракету скорее всего вряд ли можно разместить на других ракетных кораблях ВМФ РФ с вертикальными пусковыми установками 3С14", - пишет Defense Express.

Видео дня

Между тем аналитики англоязычного портала The War Zone вообще сомневаются, что показанные россиянами кадры действительно относятся к учениям, проведенным возле Сирии. Они предполагают, что это может быть нарезка ранее неизвестных кадров из испытательных пусков "Цирконов" в Белом море в 2020 году.

Что известно о российской ракете "Циркон"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" (3М22) является частью российской программы перевооружения Военно-морского флота. Ее максимальная скорость заявляется до 9 Махов (примерно 11 000 км/ч), а дальность полета - до 1 000 км.

"Циркон" предназначен для поражения кораблей и наземных целей, и его размещение планируется на подводных лодках, фрегатах и других военных кораблях. Главное преимущество ракеты - высокая скорость и маневренность, что затрудняет ее перехват системами ПВО.

Россия уже несколько раз атаковала Украину "Цирконами". По крайней мере часть этих ракет удалось перехватить украинской ПВО.

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