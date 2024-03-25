Благодаря анализу обломков можно будет узнать детали о характеристиках ракеты.

25 марта Россия ударила по Киеву новейшей ракетой - ЗМ22 "Циркон" для удара по Киеву. Это второе публично известное использование этой ракеты после неудачной попытки атаковать ею Киев 7 февраля.

Как пишет военный портал Defense Express со ссылкой на источник, "Цирконы" были сбиты над Киевом. Если после удара 7 февраля от "Циркона" остались только очень сильно фрагментированные обломки, идентификация которых заняла пять дней для официального подтверждения использования РФ этой ракеты. То сейчас доступны значительно более информативные обломки "Циркона".

Портал отмечает, что имеющиеся обломки позволят провести более глубокий анализ таинственной ракеты: дать точный ответ на тип двигателя, систему наведения, использовании материалы и тому подобное. Этот анализ позволит оценить реальные возможности "Циркона" и уровень технологий, который сейчас достижим РФ.

Видео дня

Пока остается под вопросом откуда именно был осуществлен пуск - стационарный БКР "Утес", который также известен как "Объект-100" - "Сотка", или модернизированный мобильный комплекс береговой обороны "Бастион".

После перехвата обломки ракеты все равно падают на землю. Именно в результате этого произошли разрушения в Печерском районе столицы. Обломки еще одной ракеты упали в частном секторе на левом берегу.

До сих пор не было ни одного фото ракеты ЗМ22 "Циркон", только малокачественные видео с ее пуском от минобороны РФ. В РФ сначала заявляли о дальности в 400 км и скорости в 6 Махов, впоследствии о 600 км, затем о 1000 км и с 9 Махов. Вес боевой части в разных источниках декларируется на уровне от 300 до 500 кг.

Удар по Киеву 25 марта - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 25 марта российские войска запустили две баллистические ракеты по Киеву из Крыма.

По состоянию на 12:30 было известно о том, что количество пострадавших от удара возросло до семи человек.

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