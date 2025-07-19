Для ускорения поставок Германия потенциально может передать еще одну свою систему, но на ее замену придется ждать годы.

Система противовоздушной обороны Patriot, которую приобретет Германия для передачи Украине, все еще строится и будет готова к передаче Украине не ранее чем через 6-8 месяцев, сообщает BILD.

Издание напоминает, что эту систему планировалось отправить в Швейцарию, однако ее подвинули в очереди ради Украины. Вместе с тем, в ближайшие недели новый Patriot ждать не стоит

"Первая установка поедет не в Берн, а в Украину, и платить за нее будет Германия. Однако эта система все еще строится американской оборонной компанией Raytheon и, как ожидается, будет готова не раньше, чем через шесть-восемь месяцев", - констатирует издание.

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По данным журналистов, для ускорения поставок Германия рассматривала возможность поставить еще один Patriot из своих запасов и заказать новый у производителя. Однако ждать поставки новой системы Берлину, вместо этого, придется годы.

При этом в публикации отмечается, что самой Германии не хватает средств ПВО. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину у официального Берлина было 12 комплексов Patriot, но три системы были переданы Украине, еще две системы используются в Польше для охраны аэропорта в Жешуве. Кроме того, три системы ПВО пока обновляются и не функционируют, а одна система необходима для проведения учений.

"Это означает, что для собственной противовоздушной обороны Бундесвера пока доступны максимум три единицы. Если будет передана еще одна система, то останется две", - констатируют журналисты.

Военная помощь США Украине

По данным американских СМИ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о резком увеличении поставок оружия европейским союзникам для дальнейшей передачи в Украину. Ожидается, что США продадут вооружения и системы ПВО для передачи Украине на 10 миллиардов долларов.

Кроме этого, американский лидер объявил об отправке 17 Patriot Украине. На уточняющий вопрос о том, что именно получит Украина, американский президент ответил так:

"Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями", - отметил он.

Также издание WSJ сообщало, что США переместили Германию перед Швейцарией в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot. Отмечается, что это потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.

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