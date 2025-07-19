Система противовоздушной обороны Patriot, которую приобретет Германия для передачи Украине, все еще строится и будет готова к передаче Украине не ранее чем через 6-8 месяцев, сообщает BILD.
Издание напоминает, что эту систему планировалось отправить в Швейцарию, однако ее подвинули в очереди ради Украины. Вместе с тем, в ближайшие недели новый Patriot ждать не стоит
"Первая установка поедет не в Берн, а в Украину, и платить за нее будет Германия. Однако эта система все еще строится американской оборонной компанией Raytheon и, как ожидается, будет готова не раньше, чем через шесть-восемь месяцев", - констатирует издание.
По данным журналистов, для ускорения поставок Германия рассматривала возможность поставить еще один Patriot из своих запасов и заказать новый у производителя. Однако ждать поставки новой системы Берлину, вместо этого, придется годы.
При этом в публикации отмечается, что самой Германии не хватает средств ПВО. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину у официального Берлина было 12 комплексов Patriot, но три системы были переданы Украине, еще две системы используются в Польше для охраны аэропорта в Жешуве. Кроме того, три системы ПВО пока обновляются и не функционируют, а одна система необходима для проведения учений.
"Это означает, что для собственной противовоздушной обороны Бундесвера пока доступны максимум три единицы. Если будет передана еще одна система, то останется две", - констатируют журналисты.
Военная помощь США Украине
По данным американских СМИ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о резком увеличении поставок оружия европейским союзникам для дальнейшей передачи в Украину. Ожидается, что США продадут вооружения и системы ПВО для передачи Украине на 10 миллиардов долларов.
Кроме этого, американский лидер объявил об отправке 17 Patriot Украине. На уточняющий вопрос о том, что именно получит Украина, американский президент ответил так:
"Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями", - отметил он.
Также издание WSJ сообщало, что США переместили Германию перед Швейцарией в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot. Отмечается, что это потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.