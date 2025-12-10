Это маленький, но невероятно полезный продукт, а также настоящий кладезь питательных веществ.

Найти более универсальный орех, чем миндаль, было бы непросто. Им можно перекусить, из него делают миндальное масло, муку, молоко и многое другое. Но миндаль хорош не только этим — у него множество полезных свойств.

Это настоящий питательный суперпродукт, который вполне заслуживает места в ежедневном рационе. По содержанию жиров он похож на такие орехи, как макадамия, но при этом содержит немного меньше углеводов. Миндаль — отличный источник растительного белка, он естественно не содержит холестерин и глютен, поэтому подходит практически для любых диет и планов питания, пишет Martha Stewart.

Два нутрициолога рассказали изданию, какие полезные эффекты можно получить от употребления миндаля.

Польза миндаля

От поддержания здоровья сердца до улучшения состояния кожи — вот главные преимущества, которые дает миндаль:

Здоровье сердца

Миндаль богат жирами — и это одно из его главных достоинств. В нем много мононенасыщенных жиров, которые помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и здоровье сердца, заявляет диетолог Лорен Манакер. Мононенасыщенные жиры помогают снижать уровень ЛПНП — "плохого" холестерина — и повышать уровень ЛПВП — "хорошего" холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, миндаль богат антиоксидантами, такими как витамин Е и флавоноиды, которые поддерживают обновление клеток и благотворно влияют на сердце.

Контроль веса

Белки, клетчатка и жиры в этих питательных орехах помогают дольше чувствовать сытость, уменьшают тягу к перекусам и могут способствовать контролю веса, отмечает диетолог Тоби Амидор, эксперт по питанию и автор бестселлеров.

Она указывает на научный обзор 2025 года, в котором ведущие специалисты пришли к выводу: регулярное употребление миндаля может помогать снижению веса. В частности, исследования показывают, что употребление не менее 50 граммов миндаля в день (примерно две небольшие горсти) способствует похудению у некоторых людей.

Работа мозга

Миндаль богат рибофлавином и L-карнитином — веществами, которые, по словам Манакер, могут поддерживать здоровье мозга и снижать риск когнитивного снижения. Исследование 2024 года показало, что пожилые люди, которые ели больше орехов (более 11 г в день), значительно реже сталкивались с когнитивными нарушениями.

Здоровье кишечника

Перекус миндалем может положительно влиять на микробиом и тем самым поддерживать здоровье кишечника, снижая риск заболеваний ЖКТ, включая СРК. Научный обзор 2025 года показал: миндаль способствует росту полезных бактерий, таких как Roseburia, Ruminococcus, Eubacterium, Lachnospira и других.

Кожа

Миндаль богат витамином Е — мощным антиоксидантом, который помогает защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, отмечает Манакер. К тому же полезные жиры в миндале питают кожу, сохраняя увлажненность и упругость.

Исследования показывают, что употребление миндаля может улучшать состояние кожи: уменьшать морщины и выравнивать тон. Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что у женщин в постменопаузе, которые ели по две порции миндаля в день, через 24 недели наблюдались заметные улучшения.

При этом Манакер подчеркивает: нужны дополнительные исследования, чтобы оценить долгосрочный эффект и его применимость к другим группам.

Восстановление мышц

Манакер также отмечает: миндаль помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок. Она ссылается на недавнее исследование Сан-Диегского государственного университета и Королевского колледжа Лондона: 26 здоровых взрослых бежали по наклонной поверхности вниз 30 минут — это нагрузка, вызывающая микроповреждения мышц.

В течение 8 недель до теста половина участников ежедневно ела по 2 унции миндаля, вторая половина — аналогичную по калорийности порцию кренделей.

После забега у группы, которая ела миндаль, было отмечено меньшее повреждение мышц, меньше болевых ощущений и лучшее сохранение силы по сравнению с "крендельной" группой.

