Мальчику исполнился год.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина - трогательно обратилась их общего сына Тимофея.

Сегодня, 10 декабря, мальчику исполнился один год. По случаю праздника блогерша поздравила именинника и показала, как он подрос.

"С днем рождения, Тим! Любим тебя безгранично", - подписала ролик Екатерина в своем Instagram.

К слову, супруги украсили шариками дом и подарили имениннику красное детское авто.

Реакция сети

Подписчики засыпали поздравлениями и комплиментами маленького именинника в комментариях:

"Какой пупсик! Поздравляю"

"Пусть растет счастливым и здоровым мальчиком"

"Поздравления красавчику"

"Ой, какой хорошенький! Пусть будет растет счастливым".

К слову, у Владимира Остапчука есть еще двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас женщина вместе с дочерью Эмилией и сыном Эваном живут за границей.

Напомним, ранее Екатерина Остапчук призналась, общается ли с детьми мужа от первого брака. Она также рассказала, кто ей помогает с воспитанием маленького сына.

Вас также могут заинтересовать новости: