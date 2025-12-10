Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина - трогательно обратилась их общего сына Тимофея.
Сегодня, 10 декабря, мальчику исполнился один год. По случаю праздника блогерша поздравила именинника и показала, как он подрос.
"С днем рождения, Тим! Любим тебя безгранично", - подписала ролик Екатерина в своем Instagram.
К слову, супруги украсили шариками дом и подарили имениннику красное детское авто.
Реакция сети
Подписчики засыпали поздравлениями и комплиментами маленького именинника в комментариях:
- "Какой пупсик! Поздравляю"
- "Пусть растет счастливым и здоровым мальчиком"
- "Поздравления красавчику"
- "Ой, какой хорошенький! Пусть будет растет счастливым".
К слову, у Владимира Остапчука есть еще двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас женщина вместе с дочерью Эмилией и сыном Эваном живут за границей.
Напомним, ранее Екатерина Остапчук призналась, общается ли с детьми мужа от первого брака. Она также рассказала, кто ей помогает с воспитанием маленького сына.