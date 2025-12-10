Инсайдеры считают, что это тизер следующей игры Larian Studios.

За несколько дней до The Game Awards 2025 в пригороде Лос-Анджелеса обнаружили странную статую. Изначально игроки связывали её с новыми дополнениями для The Elder Scrolls: Online, но новые следы ведут к Larian с их Divinity.

Перед Baldur’s Gate 3 Larian Studios знали в первую очередь по серии Divinity, которая тянется ещё с 2002 года. И вот, как заметили в mp1st, студия зарегистрировала новую заявку на европейскую торговую марку под названием Divinity. Подала её немецкая юридическая фирма, которая ранее оформляла документы и для других игр Larian.

Но самое интересное не название, а сопутствующие изображения. Вторая заявка, поданная теми же юристами в тот же день, содержит странный символ с глазом и щупальцами, который один в один совпадает с фигурой, установленной в пустыне для тизера The Game Awards.

Студия уже говорила, что следующая их игра будет безумно амбициозной и точно не Baldur’s Gate, а также что проектов у них сейчас два.

Правда, стоит помнить, что слухи о возвращении Divinity всплывали и раньше. Весной официальный аккаунт Larian в X на короткое время сменил имя на @divinity, но тогда издательский директор Майкл Доус уверял, что это была всего лишь внутренняя техническая правка.

На нынешнюю ситуацию он, кстасти, тоже отреагировал. По словам Доуса, планов на Divinity: Original Sin 3 нет, но как только студия будет готова показать свою новую игру, она обязательно это сделает.

The Game Awards 2025 обещают раскрыть смысл загадочной статуи уже 12 декабря. А если проект и правда связан с Divinity, то релиз, по слухам, стоит ожидать где-то к концу 2029 года.

Ранее мы рассказывали, что создатель Fallout вышел с пенсии и вернулся работать в Obsidian. Тим Кейн переехал обратно в Калифорнию и снова работает в офисе студии.

