По словам источников, Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже до конца 2025 года.

В Украине выбрали основную боевую машину пехоты (БМП) для собственного производства. В нашей стране будут производить KF41 Lynx от немецкого Rheinmetall, пишет Defence Network со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что первый БМП Lynx венгерского производства был отправлен в Украину для испытаний в конце 2024 года. После этого проект на время затих, так как Украина анализировала, какие системы действительно требуют собственной производственной линии.

По словам источников, было принято решение запустить в производство в Украине именно KF41 Lynx. Они отметили, что на прошлой неделе на встрече в формате Рамштайн министры обороны Украины и Германии подписали соглашение, которое включает в себя совместный промышленный проект по производству этого БМП в Украине.

В издании добавили, что Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже до конца 2025 года. Объемы производства не раскрываются.

Также в издании рассказали о главных особенностях Lynx. Эта БМП имеет модульную конструкцию, что упрощает возможность ее модернизации.

В издании подчеркнули, что, например, если Венгрия интегрирует систему противовоздушной обороны Skyranger в свои Lynx, то позже их смогут использовать другие страны, включая Украину. Италия же планирует оснастить свои БМП 120-мм орудием, средствами радиоэлектронной борьбы, 120-мм минометом и противотанковой защитой.

Lynx KF41 вмещает трех членов экипажа и до девяти солдат. Его максимальный вес составляет 50 тонн, а в движение его приводит двигатель мощностью 1140 л.с., который позволяет развивать скорость до 70 км/ч.

Saab готова открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине

Ранее генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон в комментарии Financial Times заявил, что его предприятие готово открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. Он отметил, что во время войны это сделать не так и просто.

Юханссон заявил, что сделка с Украиной "примерно удвоит потребности в производственных мощностях", даже несмотря на то, что Saab в настоящее время инвестирует в увеличение производственных мощностей в Бразилии.

