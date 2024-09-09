"Новинку" создали на базе американского танка M-60, разработанного еще в 50-е.

В Иране был представлен танк Soleiman-402, с которым, очевидно, Исламская Республика связывает большие надежды. Об этом сообщает издание Defensa.com.

И хотя Soleiman-402 имеет достаточно футуристический вид, на самом деле это модернизированная версия хорошо известного многим американского основного боевого танка (ОБТ) M60.

Последний является очень старой машиной, которую разработали еще в 50-е. Впрочем, это не означает, что она полностью потеряла свою боеспособность: на сегодня многие страны все еще эксплуатируют различные версии этого ОБТ.

Чем же может похвастаться Soleiman-402? Как видим, машина получила большой пакет обновлений, в частности улучшенную защиту, относительно современные оптические системы и комплекс противодействия.

В первую очередь, обращает на себя внимание пушка, которая получила внешний экран. Возможно, он нужен для снижения теплового излучения, однако, скорее всего, это чисто эстетический элемент.

Более важной является система электрооптического противодействия, похожая на российскую "Штора-1". Она предназначена для того, чтобы нейтрализовать противотанковые управляемые ракеты.

Еще одним преимуществом Soleiman-402 можно считать дистанционно управляемую турель с 12,7-мм пулеметом. Отметим также, что корпус и башня танка получили навесные блоки дополнительной защиты.

Иранской ОПК - наиболее интересные новинки

Ранее, напомним, появились фото необычного иранского авианосца "Шахид Багери", предназначенного для нужд Корпуса стражей Исламской революции. Его переоборудовали из обычного коммерческого контейнеровоза.

Несмотря на это, в теории он может нести большое количество различных БПЛА, включая новые ударные дроны типа Mohajer-6, Shahed-129 и Kaman-12. Они могут применять относительно современное управляемое вооружение.

Также напомним, что недавно иранский чиновник подтвердил поставки ракет в РФ.

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