Украина получит 14 британских танков, которые станут весомой силой на поле боя.

Великобритания анонсировала поставку в Украину 14 своих основных танков Challenger 2. В субботу, 21 января, британское Министерство обороны опубликовало видео с учений, которое демонстрирует возможности этих бронемашин.

"На этой неделе стало известно, что Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2. Это часть пакета помощи для ускорения успеха Украины на поле боя. Вот минутное видео как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", – говорится в аннотации к видео.

Характеристики танка Challenger 2

62-тонный Challenger 2 является основным боевым танком на вооружении британской армии. Также небольшое их количество есть у армии Омана. Танк производится с 1994 года, что делает его самым молодым ОБТ на вооружении европейских армий.

Видео дня

Экипаж "Челленджера" – четыре человека, что объясняется отсутствием автомата заряжания. Танк обладает мощной броней, точные параметры которой засекречены.

Особенностью британского танка является нарезное 120-мм орудие, что нехарактерно для современных танков, использующих гладкоствольные пушки. Это не позволяет использовать стандартные НАТОвские боеприпасы раздельного заряжания, зато позволяет стрелять уникальными бронебойно-фугасным снарядами HESH.

Танк имеет современную цифровую систему управления огнем и в целом высокую огневую мощь. При отличной защищенности Challenger 2 представляет собой очень грозную силу на поле боя.

Поставка Challenger 2 в Украину

В начале января британские СМИ узнали, что правительство в Лондоне планирует передать Украине танки Challenger 2. Несколькими днями позже информацию подтвердили уже официально.

В британском правительстве заявили, что Украина получит 14 танков Challenger 2. Было заявлено, что обучение украинских экипажей начнется в ближайшее время.

По словам британского министра обороны, танки Challenger 2 и американские БМП Bradley будут дополнять друг друга в бою, поэтому тренировки украинцев будут проходить одновременно и с Bradley, и с Challenger 2.

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