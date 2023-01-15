Обучение украинских военных работе с этими танками и САУ должно начаться в ближайшие дни.

В ближайшие несколько недель Великобритания передаст Украине танки Challenger 2, а также 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как сообщается на сайте британского правительства, на этой неделе во всем мире произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр страны Риши Сунак поручил старшим министрам активизировать международные действия по случаю прошествия года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Отмечается, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Обучение украинских военных работе с этими танками и САУ должно начаться в ближайшие дни.

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В то же время на сайте правительства Британии подчеркнули, что Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу скоординировать поддержку европейских союзников Украины. Для этого Уоллес отправится в Эстонию и Германию на встречи с партнерами.

В свою очередь министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится в США, где он обсудит, как Великобритания и США могут использовать свою позицию ведущих сторонников Украины для активизации международных действий.

Танки для Украины: последние новости

11 января 2023 года во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard. В первый пакет помощи войдут 10 танков.

Кроме того, Германия доставила в Украину четыре саперных танка для очистки местности от мин и 4 мобильные и защищенные системы разминирования.

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