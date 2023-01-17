Также британский министр призвал Германию взять пример с Британии и предоставить Украине тяжелые танки Leopard 2.

Тренировки украинских военных на танках Challenger 2, которые Британия передаст Украине, начнутся немедленно.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом министр не стал уточнять, как долго продлятся эти учения, передает Голос Америки. Министр обороны сообщил, что тренировка украинцев будет проходить при поддержке США на территории Британии и Германии.

По словам министра, британские танки Challenger 2 и американские машины Bradley будут дополнять друг друга в бою, поэтому тренировки украинцев будут проходить одновременно с Bradley и Challenger 2.

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Комментируя заявления Кремля о том, что британские танки ничего не изменят на поле боя, Уоллес сказал: "Они правы, ничего не изменят. Украинцы будут продолжать побеждать, а россияне - терпеть поражение".

"14 танков не изменят курс войны, - добавил Уоллес, Но речь идет о том, чтобы приумножить силы. Если добавить 14 танков к 50-ти машинам Bradley, и артиллерию дивизионного уровня, и надеюсь, танки Leopard, если мы это сможем сделать, то сможем увеличить общую силу, что является важным для оживления маневров, необходимых, чтобы отодвинуть РФ", - пояснил Уоллес.

Также британский министр призвал Германию предоставить Украине тяжелые танки Leopard 2.

"Это зависит от решений правительства Германии: не только будут ли немцы поставлять свои Leopard 2, но и разрешат ли они это другим. Я призываю своих немецких коллег сделать это", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что Польша и Финляндия готовы поставить Украине из своего арсенала немецкие танки Leopard 2, но ждут разрешения от Германии. Уоллес отметил важность сотрудничества международных партнеров по совместной помощи Украине.

Танк "не является оружием наступательным, если вы используете его для защиты своей страны", - отметил Уоллес.

Помощь Великобритании Украине

Британия с первых дней полномасштабной войны в Украине оказала Киеву поддержку. 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого стало известно, что британское правительство готовится усилить поддержку Украины, "в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем".

В свою очередь Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную поддержку.

16 января Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

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