Вадим Пристайко заявил, что экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании.

В Великобритании в ближайшее время начнутся учения украинских экипажей для танков Challenger 2.

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – рассказал в эфире Радио Свобода посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Пристайко добавил, что обучение не займет много времени, ведь, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

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"Мы когда готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько надо будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – отметил посол.

По словам Пристайко, танки уже готовят для отправки в Украину.

"Те танки, которые подготовлены для нас, уже готовятся для отъезда в Украину", – сказал посол.

Предоставление танков Challenger 2 Украине: подробности

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил передачу Украине танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил,как Challenger 2 поможет украинским танкистам, а также сколько будут проходить обучение бойцы ВСУ, чтобы освоить данный вид оружия.