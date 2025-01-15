Менять будут на танк собственного производства, который еще даже не создали. Поэтому времени это займет немало.

Индийская армия начала масштабную программу по перевооружению своих сухопутных сил, в рамках которой она планирует списать советские танки Т-72 и заменить их танками нового поколения, причем собственного производства. Об этом на страницах военно-аналитического издания 19FortyFive пишет бывший офицер пехоты армии США, военный эксперт Брент М. Иствуд.

Индия эксплуатирует Т-72 с 1970-х годов. Индийцы также имеют много Т-72 собственного производства под названием Ajeya. В целом речь идет о более 2400 машин.

Вместо Т-72 индийцы планируют перейти на новый танк собственного производства, который поступит на вооружение до 2030 года. В рамках программы "Боевая машина будущего" Нью-Дели надеется создать модель, которая удовлетворит потребности собственной армии.

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Создание нового танка на 70% профинансирует правительство, остальное - частные промышленники. Ожидается, что нескольким оборонным подрядчикам позволят построить прототип танка, среди которых и будет выбран лучший. Хотя такой подход является типичным для западных стран, для индийской оборонной промышленности, которая только становится на ноги, это будет большим вызовом, пишет Иствуд.

В Министерстве обороны Индии надеются получить современный боевой танк с отличной мобильностью, проходимостью на любой местности, многоуровневой защитой, точной и смертоносной пушкой и системой осведомленности в реальном времени.

Учитывая то, что прототип нового танка в лучшем случае будет готов через 3-4 года, Индия не сможет, очевидно, заменить все свои 2,4 тысячи Т-72 как минимум до 2045 года.

Иствуд отмечает, что в прошлом Индия уже имела проблемы в попытках провести масштабную замену устаревшего вооружения собственными разработками. Так, в 2011 году индийцы хотели реализовать программу поставки в армию 7,5 миллионов новых автоматов, но требования к оружию были слишком нечеткими и их трудно было соблюдать. В конце концов программа была прекращена в 2015 году.

"Если ваша оборонная промышленность не может сделать автомат, как ей удастся создать танк? Надеемся, что Министерство обороны извлекло уроки из этого разочарования и сможет двигаться вперёд с новой модернизированной боевой машиной", - резюмирует Иствуд.

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