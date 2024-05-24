Как сообщалось, эффективность GLSDB резко упала из-за применения россиянами систем радиоэлектронной борьбы.

Компании Boeing, которая разработала Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), понадобятся "месяцы", чтобы исправить недостатки этого оружия, которые, если верить более ранним сообщениям, сделали его малоэффективным. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Reuters.

Основная проблема кроется в навигационной системе GLSDB, которая оказалась уязвимой для российского РЭБа. Интересно, что ранее среди главных преимуществ GLSDB западные эксперты называли "устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы".

Другие проблемы с использованием Ground Launched Small Diameter Bomb были связаны с достаточно большой требовательностью и общей неотработанностью оружия.

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GLSDB - что это за система

Ground Launched Small Diameter Bomb разработали специалисты Boeing и Saab Group. Боеприпас представляет собой модифицированную авиабомбу GBU-39, к которой добавили ракетный двигатель. Таким образом, появилась возможность запускать GLSDB с наземных ракетных комплексов.

По данным из открытых источников, бомба имеет трехдиапазонную головку самонаведения, которая сочетает инерционное наведение с использованием GPS, инфракрасное и активное радарное самонаведение.

GLSDB имеет дальность действия 150 км, также боеприпас может поражать цели на дальности 70 км против направления выстрела. Заявленная точность попадания - до 1 м. Более подробно ознакомиться с тем, что представляет собой новое американское оружие вы можете в нашем материале.

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