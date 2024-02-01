"Чудовище Франкенштейна": что такое GLSDB, и почему это оружие так важно для Украины

Украинские военные со дня на день должны получить на вооружение американские бомбы GLSDB. Что это за "зверь", и как он может повлиять на ситуацию на фронте, - выяснил УНИАН.

Мало какое современное оружие вызывает такое же восхищение, как GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb – в переводе с английского "Бомба наземного запуска малого диаметра"). Кажется, будто эта бомба впитала в себя все лучшие черты: она точная, дешевая и удобная в использовании. И, что самое важное, вскоре GLSDB окажется в руках украинских военных.

Бомба GLSDB уже в Украине

В последний день января на брифинге в Киеве заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд официально подтвердила, что бомбо-ракета GLSDB уже поставлена Украине, и они уже направляются на фронт.

"Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра, которые уже направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", — заявила Нуланд.

Бомба GLSDB - одна из последних разработок американского военно-промышленного комплекса, ранее ее никто не использовал в боевых действиях. С учетом заявления Нуланд, можно утверждать почти наверняка, что Украина станет первой, кто это сделает.

Что такое GLSDB - бомба или ракета

GLSDB создали в недрах американской Boeing и шведской Saab Group. Ничего удивительного в этом нет: международное сотрудничество в таких сложных проектах давно стало нормой, а Швеция традиционно является страной с одним из самых развитых ВПК.

Однако именно американцы здесь "первая скрипка". В основе GLSDB лежит их разработка - миниатюрная авиабомба GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB, в переводе: бомба малого диаметра), которую начали производить еще в 2005 году.

Бомба GBU-39 и ее модернизированная версия GBU-53 давно используются западной авиацией, а GLSDB - не что иное, как GBU-39, установленная на шасси. А именно — реактивные системы залпового огня M270 и M142 HIMARS. Соответственно, запускают их так же, как и другие ракеты для "Хаймарсов", то есть с поверхности.

Теоретически GLSDB может стартовать и с собственной пусковой установки: она похожа на обычный транспортный контейнер. Благодаря этому противнику сложнее его обнаружить.

Как работает GLSDB? После того, как ускоритель поднимает бомбу на большую высоту, она отделяется, крылья раскрываются, и это позволяет бомбе планировать до цели. Дальность поражения составляет 150 километров: это примерно столько же, сколько у управляемых ракет ATACMS (Украина получила эти ракеты дальностью 165 км), и вдвое больше, чем у снарядов GMLRS (85 км), которые активно поставляют Украине.

"GLSDB является одним из самых дальнобойных средств, которые запускают с наземных пусковых установок, — рассказал УНИАН глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец. — Фактически он имеет дальность 150 километров, как и несколько десятков ATACMS, которые нам были переданы. По сравнению со снарядами GMLRS новый боеприпас имеет большую точность, большую мощность, а также он меньше подвергается воздействию средств РЭБ противника. GLSDB может существенно улучшить возможности украинской армии для ударов по глубине обороны противника. Среди его целей могут быть прежде всего логистические пути, командные пункты, места базирования пусковых установок ЗРК, оперативно-тактических комплексов, и артиллерии. Точность бомбы составляет до 90 сантиметров, поэтому можно ждать точечных попаданий в подобные цели".

Если обычные ракеты для реактивных систем залпового огня летят по баллистической траектории, то ракета GLSDB может быть запущена на высоту и планировать по выбранной траектории. Бомба допускает 360-градусный охват для больших и малых углов атаки, облет местности для поражения целей в горах или возвращение к цели позади отстыкованной ракеты-носителя на дистанцию до 70 км! Все это делает ее на самом деле универсальным оружием.

Характеристики GLSDB:

Масса: 270 кг;

Длина: 3,91 м (длина самой бомбы — 1,80 м);

Диаметр: 240 мм;

Размах крыльев: 1,61 м;

Тип боеголовки: осколочная многоцелевая;

Масса боеголовки: 93 кг;

Дальность действия: до 150 км;

Система наведения: инерционная и с помощью GPS;

Точность: 1 м.

Ускорители бомб - это не что иное, как двигатели старых кассетных реактивных снарядов M26, которые американцы решили утилизировать. Поэтому GLSDB - это некое "чудовище Франкенштейна", собранное из двух разных систем, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. Кроме одного: и снарядов M26, и бомб GBU-39 у американцев огромное количество.

Преимущества GLSDB

Когда говорят об американском оружии, то обычно, прежде всего, вспоминают его заоблачную цену, что, мягко говоря, не совсем справедливо. Мало какая страна в мире сделала больше для удешевления вооружений, чем США. Лучшая иллюстрация здесь - Joint Direct Attack Munition (JDAM) - обычные старые авиабомбы, на которые ставят аэродинамические комплекты с GPS-наведением, из-за чего они превращаются в передовое высокоточное оружие. Сделать такую бомбу "с нуля" обошлось бы в разы дороже, если не в десять раз.

Бомба GLSDB - это примерно из той же оперы. На первый взгляд, ничего революционного в ней нет, однако все меняется, когда смотришь на цифры. Каждая бомба SDB (основная и самая дорогая часть GLSDB) обходится всего в 40 тысяч долларов! Для сравнения, цена ракеты ATACMS превышает 1 млн долларов, а стоимость одной крылатой ракеты Storm Shadow (та самая, которая потопила БДК "Новочеркасск") составляет 2,5 млн. Разница просто колоссальная.

В конце концов, огромным преимуществом GLSDB является то, что их, как отмечалось выше, можно запускать с HIMARS и M270. Обе пусковые установки стоят на вооружении Украины. Наши военные с ними хорошо знакомы. А еще сотни таких систем "пылятся" на складах Запада, ожидая, когда их поставят Украине.

Недостатки GLSDB

За время войны россияне поняли, что им на голову может прилететь что угодно, и они прилагают огромные усилия, чтобы этого не произошло. В частности строится эшелонированная противовоздушная оборона, активно работают комплексы РЭБ.

Это дает свои результаты. По слухам, ни GMLRS, ни ATACMS уже не показывают той эффективности, которую они демонстрировали ранее.

Еще в прошлом году аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рипке попытался объяснить, почему украинские войска получили ATACMS только с инерционной системой, без GPS-наведения. "Причина, конечно, одна: успешные российские атаки по созданию помех на большинство вооружений с наведением GPS в этом районе", — пояснил аналитик. Если это правда, то помехи непременно скажутся и на работе GLSDB, хотя это оружие и позиционируюсь как имеющее защиту от "глушилок".

Однако есть еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание. Конечно, низкая цена бомбы GLSDB - это хорошо, однако она вовсе не гарантирует того, что Украина получит бомбы в большом количестве.

"Разговоры о поставках GLSDB шли давно, - объясняет УНИАН генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Игорь Романенко. - Реализация больше, на мой взгляд, сводится к удешевлению помощи. Используют старые снаряды для MLRS и HIMARS, на которые устанавливают бомбу GBU-39. Это очень хорошо, но дальность малая - 150 км. GLSDB, безусловно, нужна, ведь характеристики имеет высокоточные. Можно стрелять на 75 километров против направления выстрела, и бомба будет разворачиваться и бить за спину. Однако главный вопрос касается количества. Сейчас на Западе корректируют поставки таким образом, чтобы мы не проиграли, но не оказывают такой помощи, чтобы мы выигрывали".

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Згурец.

"Все будет зависеть от объемов таких снарядов, — говорит глава "Defense Express". - Пока предыдущий контракт предусматривал передачу Украине в течение 2024 года 700 таких изделий. Это было в контракте между "Боингом" и Пентагоном. Надеюсь, что эти показатели будут больше, и чем больше будет количество, тем, конечно, будет большее влияние на противника. Если бы была передача не менее двух-трех тысяч в год, то это было бы неплохо".

В любом случае в руках Украины оказалось новейшее оружие, которое по своим качествам превосходит аналоги. Никакой российский РЭБ или другие средства не смогут полностью нивелировать эффект от Ground Launched Small Diameter Bomb. В конце концов россияне будут тратить еще больше сил на перехват воздушных целей, и это повлияет как на моральное состояние оккупационных войск, так и на российскую экономику.

Илья Медведенко