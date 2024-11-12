Эксперты говорят, что Китай стремится показать свою способность противостоять США в воздухе.

Китай впервые публично показал свой новейший истребитель-невидимку, созданный в рамках усилий по достижению военного превосходства над США. Об этом пишет Financial Times.

Истребитель J-35A был представлен во вторник на открытии Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставки в городе Чжухай (южный Китай). Презентация включала пятиминутную воздушную демонстрацию. Также была представлена палубная версия J-35 для авианосца.

Хотя детальные характеристики J-35 остаются засекреченными, аналитики считают создание этого истребителя поворотным моментом в усилиях Китая модернизировать свою армию и бросить вызов доминированию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно вокруг Тайваня.

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Военный аналитик и бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер считает, что презентация нового самолета имела целью послать "сообщение о том, что [вооруженные силы Китая] равны США и остальному Западу".

"Силы США наслаждались... господством в воздухе в каждом конфликте после Второй мировой войны. Растущая воздушная мощь Китая бросает вызов этому традиционному превосходству Запада", - добавил он.

Как отмечает Financial Times, с развертыванием J-35 Китай присоединился к списку стран, которые способны производить более одной серии истребителей-невидимок. До сих пор этот список ограничивался только самими США. Более того: США уже прекратили производство своих F-22 Raptor, поэтому Китай фактически единственный, в мире кто не просто способен производить две модели стелс-самолетов, но и делает это прямо сейчас.

Впрочем аналитики считают, что технологически Китай все еще отстает от США по крайней мере на 10-15 лет.

Питер Лейтон, научный сотрудник исследовательского центра Королевского института объединенных служб, отметил, что J-35 поступил на вооружение почти через 10 лет после американского F-35 и появился тогда, когда Вашингтон уже работает над самолетами следующего поколения. Но экономические показатели Китая означают, что J-35 может быть легче и дешевле в производстве, чем его дорогие аналоги в США.

Стоит добавить, что несколько лет назад в СМИ неоднократно всплывала информация о том, что китайским хакерам удалось украсть много теххнической информации об американском стелс-истребителе F-35. Это может объяснять, почему китайский J-35 так на него похож. И не только названием.

Новинки вооружений в мире: последние новости

Как писал УНИАН, на авиационной выставке в Китае Пекин представил еще один новейший истребитель с пафосным названием "Белый император". Государственные китайские СМИ описывают самолет как "воздушно-космический истребитель". Предполагается, что он получит два двигателя неизвестного типа. На модели заметны признаки технологии стелс.

Также мы рассказывали, что Китай создал гигантского дрона, похожего на американский бомбардировщик B-21 Raider. Запад обеспокоен из-за активного развития беспилотных технологий в КНР.

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