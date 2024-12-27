Дмитрий Плетенчук рассказал, что происходило с российским флотом в течение 2024 года.

2024 год был "довольно болезненным" для российского флота, заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. При этом, он подчеркнул, что вопрос заключается даже не в количестве пораженной техники, а в "результатах".

В эфире "Громадського радіо" Плетенчук рассказал, что произошедшие событие и те, которые еще ожидаются в будущем — в Черном море — можно разделить на несколько этапов.

В 2024 году, по его словам, в результате множественных поражений, корабельный состав России был вынужден покинуть Крым. Кроме того, он покинул и Азовское море.

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А также Вооруженные силы Украины смогли уничтожить военно-морскую логистику оккупантов.

Что еще известно о Черноморском флоте РФ и о ситуации в море

Ранее УНИАН сообщал, что часть Черного моря превратилась в "серую" зону, так как там все еще сохраняется активность вражеской авиации. "Они [корабли] фактически не выходят в акваторию. Причин этому может быть несколько", - сказал Плетенчук.

Кроме того, военный обозреватель Дэвид Акс рассказал про критическую ситуацию, с которой столкнулся российский флот. Это особенно касается больших атомных линейных крейсеров класса "Киров".

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