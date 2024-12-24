Утверждается, что малый ракетно-артиллерийский корабль "Туча" построили на Зеленодольском заводе.

В Каспийске провели церемонию приема в состав российского ВМФ малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800. Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".

Корабль зачислили в состав Черноморского флота. Как утверждается, его построили на Зеленодольском заводе, который находится в Татарстане. По данным российской стороны, корабль был заложен 26 февраля 2019 года, на воду его спустили 30 июня 2023-го.

"Туча" является одним из кораблей нового проекта 22800 (шифр "Каракурт"), которые россияне строят с 2015 года. Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

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Основой вооружения кораблей проекта 22800 является комплекс высокоточного ракетного оружия.

В качестве основы ударного вооружения выступают ракеты семейства "Калибр-НК". Восемь ячеек универсального корабельного стрелкового комплекса 3С14 расположены в задней части надстройки.

Артиллерийское вооружение кораблей проекта 22800 включает 76,2-мм универсальную артиллерийскую установку АК-176МА, две шестиствольные 30-мм пушки АК-630М и два 12,7-мм пулемета.

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Напомним, в сентябре этого года россияне спустили на воду новый фрегат проекта 22350.

Он стал четвертым кораблем проекта. Предполагается, что среди прочего корабль может применять противокорабельные ракеты "Циркон", которые сами россияне называют "гиперзвуковыми".

Еще раньше, в июне, РФ спустила на воду малый ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь".

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