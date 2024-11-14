Акватория стала "серой зоной" из-за постоянной активности вражеской авиации.

Сейчас большая часть Черного моря, из которой Силы обороны Украины фактически выдавили ЧФ РФ в Новороссийск, остается "серой зоной" из-за постоянной активности российской авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, по состоянию на утро 14 ноября в акватории Черного моря вражеские корабли отсутствуют.

"Они фактически не выходят в акваторию. Причин этому может быть несколько, в том числе - изменение погодных условий. И, возможно, важную роль играет то, что они (оккупанты - УНИАН) возложили большое количество своего функционала корабельно-катерного состава на авиацию из состава Черноморского флота и не только", - сказал спикер.

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Он добавил, что Военно-морские силы привлекаются к противовоздушной обороне, когда речь идет о сбитии ударных дронов или ракет, но постоянное присутствие в небе российской авиации и ее действия - большая комплексная проблема. В частности, акватория, которую ВМС фактически освободили от оккупантов (вынудили отойти в Новороссийск), до сих пор остается "серой зоной" именно из-за вражеской авиационной составляющей. Россияне используют воздушное пространство Черного моря для нанесения ударов и тому подобное.

В то же время Плетенчук обратил внимание на положительный момент - сейчас в Черном море в составе ЧФ РФ нет носителей ракет, которые имеют универсальные пусковые установки, в частности под "Ониксы" и "Цирконы".

Кроме того, спикер отметил, что расположение Цемеской бухты в Новороссийске, где сейчас базируется ЧФ РФ, является не лучшим с точки зрения географии.

"Там довольно сложная навигация в период штормов, который сейчас начался и продлится фактически до середины весны. Это тоже трудности, с которыми враг непосредственно сталкивается. Ну и закрытый Босфор для них тоже является проблемой", - рассказал Плетенчук.

Как пояснил военный, закрытый для кораблей Босфор является проблемой не только для обеспечения подразделений РФ в Азово-Черноморском регионе. Это касается также деятельности постоянной оперативной группировки России в Средиземноморье, которая базируется в Тартусе (портовый город в Сирии - УНИАН).

"Они там помогают другому диктаторскому режиму уничтожать гражданское население", - уточнил представитель ВМС.

Он также прокомментировал потенциальную угрозу переброски российских кораблей в акваторию Черного моря из других морей. По его словам, такая возможность у врага есть - даже с Балтики и Каспия внутренними водами боевые единицы могут попасть в Азово-Черноморский бассейн, но есть определенные ограничения по габаритам. То есть, пройти по таким каналам большие корабли не могут.

Ситуация в Черном море

Капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко рассказал, что российский флот в Азово-Черноморском регионе находится в пассивном режиме. Однако его боевой потенциал сохраняется.

По его словам, россияне укрепили свои пункты базирования, систему наблюдения, для того чтобы максимально препятствовать Украине использовать морские дроны. Также наблюдается серьезное противодействие со стороны морской авиации и беспилотных аппаратов РФ.

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