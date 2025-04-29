В Минобороны Австралии теперь сомневаются, что эти танки так уж нужны Украине

Австралия еще в прошлом году пообещала передать Украине свои списанные танки M1A1 Abrams, однако они все еще не отправлены из страны, а в Минобороны Австралии винят в этой задержке сопротивление со стороны США.

Как пишет ABC, о задержке стало впервые известно в марте, после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине.

"Теперь процесс столкнулся с еще большей неопределенностью, поскольку официальное разрешение, которое США должны предоставить перед передачей танков M1A1 другому государству, еще не получено", - пишет издание.

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Кроме того, в Минобороны Австралии отметили, что у них появляются сомнения о том, действительно ли ВСУ нуждаются в этих танках.

"Мы начинаем сомневаться, что украинцам действительно нужны эти машины - крыша танка является самым слабым местом "Abrams", а это война беспилотников", - сказал один из представителей оборонного ведомства.

Также чиновник отметил, что "в условиях возможного мирного соглашения будет неловко держать танки на борту кораблей посреди океана", и подчеркнул, что у Австралии не хватает рядовых, которые необходимы для ухода за техникой в море.

В то же время представитель Министерства обороны сказал ABC, что Австралия по-прежнему планирует осуществить поставку M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается.

"Мы продолжаем работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче, в том числе о поставке и поддержании", - заявили они.

ABC ранее сообщала об опасениях американских чиновников, которые утверждают, что Пентагон в прошлом году предостерегал Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и трудностей, связанных с обслуживанием машин на территории Украины.

Танки Abrams - новости

Как сообщал УНИАН, осенью 2023 года танки M1 Abrams, предоставленные США, начали поступать в Украину для усиления ее обороноспособности в войне против России. Украинские военные получили необходимую подготовку для их использования.

Также сообщалось, что США планируют модернизировать танки Abrams в модификации M1A1 с учетом их боевого опыта в Украине. На фронте танки столкнулись с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, а также с логистическими сложностями и большим расходом топлива.

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