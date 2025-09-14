В Defense Express отметили, что появление БТР-22 даже настолько близко к территории Польши не является чем-то кардинально необычным.

В городе Гродно, неподалеку от которого находится Гожский полигон, был замечен российский бронетранспортер БТР-22, который участвует в российско-белорусских учениях "Запад-2025".

Как отмечает военный портал Defense Express, месторасположение российского БТР-22, который был замечен на улице Кирова, локализовал Telegram-канал Military Journal.

В Defense Express предполагают, что россияне могли намеренно слить фото этого БТР в сеть в рамках негласной кампании демонстрации силы перед Польшей. Включая залет "Гербер" на территорию страны, а также два пусковых ОТРК "Искандер" в Калининградской области России.

Отмечается, что появление БТР-22 даже настолько близко к территории Польши не является чем-то кардинально необычным. Впрочем, все же речь идет о машине, которая впервые была представлена достаточно недавно - два года назад, на форуме "Армия-2023".

Как пояснили в Defense Express, БТР-22 - это фактически некий "бюджетный "Бумеранг"". Это его неофициальное обозначение, ведь во время первой демонстрации он фигурировал как БТР-82А ("усовершенствованный"). Даже сами россияне признавали, что БТР-22 является проектом, который отстал более чем на 20 лет от нынешних реалий - по сути, в этом бронетранспортере они пытались "переосмыслить" проект БТР-87.

В то же время в 2023 году БТР-22 показывали на выставке с боевым отделением БППУ, тогда как заявлялась возможность установки на нем дистанционно управляемого боевого модуля "Баллиста" с 30-мм пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и пусковыми ПТРК "Конкурс-М".

Отмечается также, что машина получила массу в 20 тонн и двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Кроме того, заявлялось, что БТР-22 имеет возможность преодолевать водные преграды.

"И если уж мы говорим о том, что БТР-22 засветился в Беларуси, то стоит вспомнить, что ранее в этом году белорусы через 15 лет таки смогли принять на вооружение собственный БТР Volat V-2", - отметили в издании.

Как сообщалось, ранее россияне устроили провокацию с использованием двух баллистических ракетных комплексов "Искандер". Появилось видео, на котором две пусковые установки "Искандер-М" остановились на трассе в Калиниградской области и развернулись в боевое положение прямо посреди дороги.

Украинский OSINT-проект "КиберБорошно" определил, что эти пусковые установки были развернуты на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево, то есть менее чем в 40 км от границы с Польшей.

В то же время в Defense Express отметили, что эти установки оснащены ракетой 9М723 с максимальной дальностью пуска в 500 км. Поэтому с этой позиции ракета теоретически может покрыть большую часть Польши, всю Литву и Латвию, а также некоторые части Германии, Швеции, Дании и Эстонии.

