Разработанная для данных субмарин ракета "Булава" неоднократно терпела неудачи.

Самая передовая атомная ракетная подводная лодка России класса "Борей" по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Об этом пишет эксперт по внешним военным делам в Фонде Казимира Пулаского, бывший консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон в своей статье для 19fortyfive.

Отмечается, что данная подлодка с баллистическими ракетами была разработана для замены стареющих лодок классов "Дельта III" и "Тайфун" времен Холодной войны. Однако разработка шла медленно, поскольку постсоветские экономические трудности задерживали производство. Кроме того, как отметил эксперт, неоднократно терпела неудачи и разработанная для данных субмарин ракета "Булава", что также препятствовало полной эксплуатационной готовности.

Джонсон сомневается, что в итоге российские субмарины класса "Борей" смогут по-настоящему конкурировать с подводными лодками класса "Огайо" и будущими подводными лодками класса "Колумбия" ВМС США.

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Указывается, что подводные лодки "Борей" должны были стать центральным компонентом российского флота в стратегии ядерного сдерживания РФ.

В статье напоминается, что первая подлодка класса "Борей" "Юрий Долгорухий" была принята в эксплуатацию только в январе 2013 года. Стоимость ее строительства оценивалась в 713 миллионов долларов. Вторая подводная лодка данного класса "Александр Невский" была заложена в марте 2004-го, спущена на воду в декабре 2010 года и введена в эксплуатацию в декабре 2013-го. А третью подложку класса "Борей" "Владимир Мономах" ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года.

"Первые три лодки были построены в оригинальной конфигурации проекта "Борей 955", пока обозначение не было изменено на "Борей-А" или проект 955А. В этой конфигурации планируется построить четыре подлодки: "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский", - говорится в публикации.

Российская ракета "Булава"

Однако, как добавил эксперт, возникли серьезные проблемы с разработкой ракеты "Булава".

"Проблема с этой ракетой заключалась в том, что она была основана на конструкции наземной МБР "Тополь М". Это не сложная инженерная задача - использовать ракету, изначально разработанную для запуска с корабля или подводной лодки, а затем использовать ее в качестве шаблона для ракеты, запускаемой с суши. Но пойти в другом направлении - крайне проблематично. Именно эта ошибка, допущенная в начале проекта, когда был заключен контракт на проектирование "Булавы", стала причиной стольких неудачных испытаний ракет и с самого первого дня сбивала с толку эту программу подводных лодок", - рассказал российский инженер-конструктор ракет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что российские субмарины класса "Тайфун" должны были оставаться на вооружении до 2026 года, но РФ досрочно их списала в пользу более новых подлодок класса "Борей".

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