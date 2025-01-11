В Средиземном море дежурит 7 российских кораблей, в Черном - одна боевая единица.

Российские боевые корабли в настоящее время отсутствуют во временно оккупированном Крыму, который для них является опасным даже как ремонтная база. Как отметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо", для россиян сложилась печальная ситуация и в Средиземном море, где не могут получить разрешение на вход в Тартус.

В частности, спикер прокомментировал события с российским флотом в районе сирийского Тартуса, где находится единственная морская зарубежная база РФ. После свержения диктаторского режима Башара Асада Москва пытается вывезти оттуда, в частности, свое военное оборудование, но уже несколько суток не может получить разрешение от местных властей на то, чтобы зайти в порт.

"На спутниковых снимках можно увидеть технику, которую доставили к "точке" эвакуации, но ее не могут загрузить. Возможно, идет какой-то торг, какие-то условия выдвигаются... На самом деле насколько помню, это их единственная зарубежная морская база и, учитывая ее масштаб и место нахождения, для россиян ситуация в любом случае печальная. Они более полувека туда вкладывались - как в сам режим, так и в базу, а теперь получается так, что они даже имущество забрать не могут", - констатировал Плетенчук.

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В то же время он сказал, что спрогнозировать, чем завершится эта ситуация, довольно трудно, потому что она динамична.

"Но думаю, что со временем увидим, чем это закончится", - добавил спикер ВМС.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 11 января, в Средиземном море находилось 7 российских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

В Черном море был один вражеский корабль, который является носителем "Калибров", общим залпом до 4 ракет. Но дежурит эта единица в районе Новороссийска (РФ).

"В районе Крыма вражеский флот уже давно фактически не находится. Это один из важных моментов прошлого года. Фактическое освобождение украинского Крыма от присутствия боевых кораблей. Конечно там есть остатки флота, довольно много. Но количественный состав здесь не столь важен, как качественный. А качественный состав, во-первых, представляет собой вспомогательный флот", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что речь идет о разнообразных судах обеспечения, которые не являются боевыми единицами, но они из состава военного флота. Также на полуострове остаются определенные корабли, которые находятся там на ремонте вследствие повреждений, которые были получены ранее во время боевых действий.

"Что касается их ремонта - это отдельная тема. Потому что фактически использовать Крым для этого россияне пока не могут. Помните кейсы с теми единицами, которые были менее-менее ценными, например, подводная лодка, или несколько различных крупных десантных кораблей, которые были повреждены непосредственно на заводах (где ремонтировались - УНИАН). Поэтому можно сказать, что фактически базирование Черноморского флота РФ, его боевой состав, по состоянию на сейчас, в Крыму прекращено", - акцентировал Плетенчук.

Что известно относительно кораблей РФ возле Сирии

Как сообщал УНИАН, после падения в Сирии диктаторского режима Башара Асада Кремль выводит свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и даже с позиций в Алавитских горах на западе страны. В декабре 2024 года было известно, что россияне еще остаются на своих двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

В январе 2025 года говорилось, что российские корабли не могут попасть в Тартус, что в Средиземном море, потому что не получили разрешения от местных властей. Они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт.

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