Ударный вертолет HAL Prachand совершил первый полет в 2010 году.

В Министерстве обороны Индии сообщили о сделке с компанией Hindustan Aeronautics Limited на поставку ударных вертолетов Prachand на общую сумму примерно 7,3 млрд долларов. На нее обратил внимание портал Defense Express.

Контракт охватывает поставку 156 вертолетов. Из них 66 единиц построят для воздушных сил, а 90 единиц - для сухопутных. Таким образом, стоимость одного серийного Prachand для индийских вооруженных сил составляет 46,8 млн долларов.

Для сравнения, недавно Польша заказала ударные вертолеты AH-64E Apache по цене более 100 млн долларов за единицу. Таким образом, по современным меркам Prachand является относительно "бюджетным".

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При этом считается, что Prachand является довольно современным ударным вертолетом. Свой первый полет он совершил в 2010 году. Производителем машины выступает индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited.

Максимальный взлетный вес Prachand составляет 5800 кг, из которых 1700 кг приходится на полезную нагрузку. Вертолет вооружен французской 20-мм автоматической пушкой THL-20. Он может нести, в частности, управляемые 70-мм ракеты FZ275 LGR, а также неуправляемые ракеты и бомбы.

Ударные вертолеты - главное

Ранее УНИАН писал, что американские вертолеты AH-64 Apache получили ракету Spike NLOS, которая имеет примерно втрое большую дальность, чем ракеты "Вихрь" российских ударных вертолетов Ка-52.

Последние понесли значительные потери во время российско-украинской войны. По данным проекта Oryx, в целом россияне потеряли более 60 Ка-52.

Сейчас едва ли не самую большую угрозу для российских винтокрылых машин представляют FPV-дроны. По крайней мере один Ка-52 в прошлом году был уничтожен с помощью такого дрона.

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