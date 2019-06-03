Беларусь показала беспилотник «Беркут-3»
Белорусская компания «АГАТ-системы управления», входящая в госхолдинг «Геоинформационные системы управления» завершает разработку беспилотного летательного аппарата «Беркут-3».
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Как сообщает Jane`s 360, в отличие от предыдущих БПЛА, «Беркут-3» и его ключевое оборудование, такое как системы навигации и батареи, производятся собственными силами.
Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», имеет размах крыльев в 3 метра и максимальную взлетную массу в 11 кг. При взлете он может нести груз массой до 2 кг. Беспилотник можно собрать за 10 минут, запустить при помощи катапульты. Приземление осуществляется с помощью парашюта.
БПЛА может оснащаться различными модулями – цифровой или инфракрасной камерой, каналом передачи данных, или даже контейнером для груза.
Аппарат способен рпазвивать скорость до 120 км/ч. Разработчики заявляют об использовании новой системы управления питанием, которая позволит аппарату находиться в воздухе до трех часов.
Согласно озвученным характеристикам, «Беркут-3» может управляться оператором на расстоянии до 50 км.
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