На фоне Су-57: появился снимок нового российского ударного беспилотника

Размеры "Охотника" на спутниковом снимке сравнили со стоящим рядом Су-57.

В сети показали размеры нового российского ударного беспилотного аппарата С-70 "Охотник".

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Спутниковый снимок, на котором запечатлен российский беспилотник "Охотник", был сделан во время демонстрации аппарата президенту России Владимиру Путину.

Согласно информации, ранее озвученной французским изданием Air&Cosmos, предположительный взлетный вес машины составляет 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходится на вооружение. Размах крыла БПЛА, вероятно, равен 19 метрам, а длина машины может достигать 14 метров.

"В любом случае перед нами весьма крупный летательный аппарат: это наглядно показывает снимок и сравнение размеров "Охотника" со стоящим рядом Су-57", - отметили в Naked Science.

Ранее известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в сети фото нового ударного российского стелс-беспилотника "Охотник".