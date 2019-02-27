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Boeing представила боевой беспилотник с искусственным интеллектом (видео)

10:15, 27 февраля 2019
Оружие
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Boeing показала умный БПЛА для поддержки истребителей / Boeing

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Как сообщается на сайте компании, система была разработана австралийским подразделением Boeing.

Отмечается, что беспилотник по своим характеристикам подобен истребителю. Его длина составляет 11,7 метров. Аппарат способен пролететь более 2 тысяч морских миль (более 3,7 тыс. км).

Беспилотник несет на борту комплекс сенсоров и может использоваться для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы. Искусственный интеллект позволит аппарату действовать независимо, или в качестве поддержки пилотируемому самолету, сохраняя с ним безопасную дистанцию.

Первый полет аппарата намечен на 2020 год.  

Ранее модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства прошел успешные испытания на одном из полигонов ВСУ.

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Теги: #Боинг#БПЛА