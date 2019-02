Boeing представила боевой беспилотник с искусственным интеллектом (видео)

Компания Boeing представила новейший беспилотный аппарат Boeing Airpower Teaming System, предназначенный для поддержки пилотируемых самолетов.

Читайте такжеВ США показали новый и «лучший в мире» танк Abrams

Как сообщается на сайте компании, система была разработана австралийским подразделением Boeing.

Отмечается, что беспилотник по своим характеристикам подобен истребителю. Его длина составляет 11,7 метров. Аппарат способен пролететь более 2 тысяч морских миль (более 3,7 тыс. км).

Беспилотник несет на борту комплекс сенсоров и может использоваться для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы. Искусственный интеллект позволит аппарату действовать независимо, или в качестве поддержки пилотируемому самолету, сохраняя с ним безопасную дистанцию.

Первый полет аппарата намечен на 2020 год.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System - Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere#AirpowerTeaming#ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93bpic.twitter.com/g0CQjQjxty