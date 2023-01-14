Никаких наступательных действий врага с севера пока нет.

В Киеве прогремели взрывы, на фоне чего в некоторых Telegram-каналах, в частности пропагандистских, начали писать о якобы наступлении из Беларуси. На самом же деле утренние звуки взрывов в столице и области не связаны с военными действиями.

Ситуацию прокомментировал генерал-лейтенант, начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он успокоил украинцев.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и в области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза - вы бы услышали сигнал тревоги",-сообщил генерал - лейтенант, начальник штаба-заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Видео дня

Павлюк также подчеркнул, что причина взрывов будет сообщена отдельно. Известно, что до и после них в столице и области не объявляли воздушную тревогу.

Новость обновляется...