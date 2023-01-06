8 января (воскресенье) в 10:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится публичное прощание с Олегом Юрченком – офицером Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины, бывшим заместителем главы Новоайдарской военно-гражданской администрации (Луганская обл.), членом Союза Украинской Молодежи в Украине и ОУН (б), одним из организаторов Всеукраинской детско-юношеской патриотической игры "Сокол" (Джура), заместителем сотника 4 казацкой сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. У Олега осталась жена и 5 детей.

24 февраля 2022 г. после широкомасштабного вторжения Олег Юрченко добровольцем стал в ряды Вооруженных сил Украины. Погиб 2 января 2023 г. возле города Бахмут в ходе выполнения боевого задания в бою за свободу и независимость Украины против российских оккупантов.

После прощания будет организован транспорт в с. Тростинка (Киевская обл.), где состоится чин погребения.

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Контакты обратной связи: 0966462257 (Олег)

Пресс-служба Союза Украинской Молодежи в Украине