Оккупанты понимали, что ВСУ приближаются, поэтому срывались на местных.

Российский оккупант признался, как на самом деле вели себя оккупанты в Лимане Донецкой области, осознавая приближение контрнаступления ВСУ. По его словам, россияне срывали злость на мирных жителях, совершая военные преступления.

Об этом свидетельствует очередной перехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Оккупант во время разговора с женой рассказал, что захватчики в агонии "убивали всех подряд".

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"Мы там поубивали всех подряд. Стариков резали, мужиков. Баб насиловали и тоже убивали. Наши ребята, которых там на время оставили, говорили, что они так кричали, так визжали", – вспоминает оккупант.

Жена была ошеломлена такими откровенностями. Она смогла на несколько скупых комментариев: "А-а-аа", "ага-ага", "ужас какой, угу".

Освобождение Лимана от российских захватчиков

В начале октября стало известно, что Украина вернула контроль над Лиманом в Донецкой области, который россияне контролировали с конца мая.

Как и в других деоккупированных населенных пунктах, здесь обнаружили доказательства зверств россиян – могилы с телами погибших во время оккупации гражданских и военных, убитых детей.

Поражение русских в Лимане нанесло серьезный ущерб репутации русского командования. На его адрес после ухода русских войск из города впервые громко зазвучала критика.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин обвиняли военных в неудачах.

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