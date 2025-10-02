По словам "Друида", россияне пытаются улучшить свои позиции на Харьковщине.

Война все больше переходит в режим удаленного управления, то есть речь идет об отрезании противнику логистики и переходе на большее количество роботизированных систем. Об этом рассказал "Друид", командир взвода беспилотных авиационных комплексов батальона оперативного назначения 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", сообщает "Эспрессо".

По его словам, они уже достаточно долгое время находятся в Харьковской области.

"Ситуация такова, что противник пытается улучшить свои позиции, мы пытаемся выталкивать его в сторону границы", - рассказал военнослужащий.

"Друид" отмечает, что происходят попытки врага пройти малыми пехотными группами, уничтожать позиции украинских войск, артиллерию, минометы и беспилотники.

"То есть работа по нашей, скажем так, по второй линии, попытки завести свою пехоту на наши позиции, подойти к пехоте нашей. И все эти попытки мы стараемся как можно быстрее, эффективнее отражать", - подчеркнул он.

Военнослужащий отметил, что война все больше и больше переходит в режим удаленного управления.

"То есть отрезание логистики противнику, переход на большее количество роботизированных систем, не только дроны в небе и дроны на земле, очень активное развитие наземных роботизированных комплексов, переход логистики на них, увеличение количества, оптоволоконных дронов, FPV", - сказал "Друид".

Соответственно, речь идет и об увеличении количества точечных ударов, на которые не влияют системы радиоэлектронной борьбы.

"То есть общая практика - это увеличение точности ударов именно дронами. Увеличение количества задач именно для дронов различного формата. И уменьшение, реальное уменьшение роли тяжелой бронированной техники", - подчеркнул командир.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщалось, ранее в Украине представили управляемый искусственным интеллектом многофункциональный тяжелый наземный тяжелый роботизированный комплекс VATAG. Он имеет высокую проходимость, современные системы управления и может выполнять полный спектр задач на поле боя - от логистики и инженерных работ до полноценного участия в боевых операциях.

VATAG оснащен гибридной силовой установкой для длительной автономности и способен транспортировать более двух тонн полезного груза.

Также стало известно, что Украина получит недорогие британские дроны-камикадзе с технологиями "Формулы-1". Такие беспилотники сочетают в себе технологии "Формулы-1" и доступный ценник. Дроны имеют боевую нагрузку 10-20 кг, а заявленная дальность полета составляет около 250 км с максимальной скоростью около 450 км/ч.

