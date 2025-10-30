Чем ближе мы будем подходить к прекращению огня, тем большей будет эскалация со стороны России, считает военный.

Российская Федерация продолжает осуществлять воздушный террор против мирных городов Украины с нанесением ракетных и дроновых ударов. Также российские захватчики не отказываются от продолжения жестоких боев на фронте. Оккупанты стремятся выбить себе лучшие переговорные позиции, если дело дойдет до переговоров. Об этом военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко в эфире Радио NV.

"Желание прекращения огня никогда не будет продемонстрировано прекращением атак. Наоборот, чем ближе мы будем подходить к прекращению огня, тем больше будет эскалация, насколько это возможно. Это аксиома и закономерность, потому что Россия будет стремиться для себя выбить как можно большую, лучшую и более выгодную переговорную позицию", - отметил Мусиенко.

По его мнению, российские захватчики сейчас работают для реализации этого на разных направлениях.

Первое направление - это давление на Украину. "Попытки осуществить прорыв в Донецкой области и захватить как можно больше украинской территории в Донецкой области для того, чтобы потом давить, настаивая на своих требованиях об уходе украинских войск из Донецкой области", - добавил Мусиенко.

Второе направление - это продолжение террора для создания внутренних проблем для Украины, а именно - социальные, бытовые и экономические. Происходят удары по энергетической и критической инфраструктуре, по добыче газа.

И третье направление - это попытка запугивать мир ядерной эскалацией. "Отсюда так часто заявления о Буревестнике, Посейдоне, Орешнике в Беларуси, и многое другое, чтобы пытаться создать кризис вроде Карибского, и потом создать переговорную позицию", - добавил Мусиенко.

Он считает воздушную массированную атаку, которую Россия осуществила этой ночью, прогнозируемой. Враг будет стремиться создать все, чтобы его позиция за столом переговоров была сильнее.

Что происходит в Покровске

Отдельно, говоря о ситуации вокруг Покровска, эксперт отметил, что там продолжаются активные боевые действия, подходят диверсионно-разведывательные группы противника.

"Мы видим, и флаг ставили. Это не новая история. Здесь такое дело, что находятся те, кто за деньги, под большим риском хочет поставить, бегут, но это не свидетельствует о том, что установлен уже там контроль", - подчеркнул военный.

Ситуация в районе Покровска сложная, потому что российские оккупанты хотят закрыть украинским защитникам логистику, пытаются фактически перекрывать фланги и вытеснять украинскую группировку:

"Есть попытки наших подразделений создавать и расширять так называемые kill-зоны и серую зону, применяя дроны в большем количестве. И ход боевых действий покажет, как там ситуация будет развиваться дальше".

Вместе с тем, он считает странным, что в Украине продолжают обсуждать российские заявления о якобы "окружении" Купянска, потому что российский диктатор Владимир Путин обещает окружение на разных направлениях с 2022 года, но ни разу такого не произошло.

"И то, что российское командование постоянно продолжает об этом говорить, но оно не происходит ни на одном из участков фронта, где Россия прогнозировала, что это будет. Наши силы отходили. Где-то очень трудно, с боями и потерями, к сожалению, но, все же, прорывались и отходили. И ни одного случая не было, когда какой-то котел был", - сказал Мусиенко.

Переговоры с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина готова к переговорам с Россией, но не собирается дарить россиянам украинские территории.

Зеленский считает, что вопрос территорий будет самым сложным на реальных переговорах. Украина отстаивает позицию, что сначала надо добиться прекращения огня.

